Moyen-Orient : Crimes de guerre en Palestine

Les frappes aériennes israéliennes qui ont tué 44 civiles s’ajoutent aux éléments attestant des crimes de guerre.

En effet, on peut énumérer les trois frappes aériennes sur Al Maghazi et Rafah, et les attaques directes présumées visant des civiles ont tué 32 enfants, des enfants qui jouaient au babyfoot et des maisons où dormaient des familles

‘’La Cour pénale internationale (CPI) doit ouvrir une enquête pour crimes de guerre sur (au moins) trois frappes aériennes israéliennes qui ont tué 44 civiles palestiniens, dont 32 enfants, dans la bande de Gaza occupée le mois dernier’’, a insisté Amnesty International le 27 mai 2024.

Ces frappes – la première sur Al Maghazi, le 16 avril et les deux autres sur Rafah les 19 et 20 avril – ont également fait au moins 20 blessés, et viennent mettre en exergue un ensemble plus important de crimes de guerre commis par l’armée israélienne dans la bande de Gaza occupée au cours des sept derniers mois.

‘’Ces frappes dévastatrices ont décimé des familles entières et ôté la vie à 32 enfants’’, a déclaré Erika Guevara-Rosas, directrice générale des recherches, du travail de plaidoyer, des politiques et des campagnes à Amnesty International.

» Nos conclusions apportent des éléments de preuve essentiels pointant des attaques illégales imputables à l’armée israélienne, à un moment où le procureur de la Cour pénale internationale demande des mandats d’arrêt à l’encontre de hauts responsables israéliens, dont le Premier ministre Benjamin Nétanyahou, et de dirigeants du Hamas. Alors que l’armée israélienne intensifie son incursion terrestre à Rafah, ces cas illustrent la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat. »

Malgré les nombreux appels à stopper les transferts d’armes vers Israël, la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies ordonnant un cessez-le-feu et les mises en garde des dirigeants du monde contre l’incursion terrestre israélienne à Rafah, l’armée israélienne intensifie ses opérations, dont ces attaques répétées contre des civils font partie.

« Les cas recensés ici s’inscrivent dans la campagne d’attaques menées depuis sept mois par l’armée israélienne, qui a bafoué le droit international, tuant des civils palestiniens en toute impunité et faisant preuve de mépris à l’égard de la vie humaine. »

Depuis octobre 2023, Amnesty International a mené des investigations approfondies sur 16 frappes aériennes israéliennes ayant fait 370 morts parmi les civils, dont 159 enfants, et des centaines de blessés. Elle a recueilli des preuves de crimes de guerre commis par les forces israéliennes, notamment des attaques menées directement, ou sans discernement, contre des civils, ainsi que d’autres attaques illégales et des sanctions collectives contre la population civile.

Par Mustapha Bouhaddar pour Maghreb Canada Express, Vol. XXII, N°04, Page 02, JUIN 2024