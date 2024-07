16è Festival international des enfants de la paix, du 23 au 30 juillet à Rabat et Salé

La 16ème édition du Festival international des enfants de la paix, organisée par l’Association Bouregreg sous la présidence honoraire de SAR la Princesse Lalla Meryem, se tiendra du 23 au 30 juillet dans les villes de Rabat et Salé.

Cet évènement, organisé dans le cadre des festivités marquant la célébration de la glorieuse Fête du Trône, coïncide avec le 25ème anniversaire du Festival, indique l’Association dans un communiqué.

Cette manifestation culturelle accueillera des groupes d’enfants issus de 25 pays, afin de “renforcer l’esprit de coexistence et d’échange culturel”, précise le communiqué, ajoutant que cette édition offrira aux troupes nationales l’occasion de mettre en lumière la richesse et la diversité du patrimoine du Royaume.

Les activités du Festival porteront essentiellement sur les quartiers historiques de Salé, dans le but de mettre en avant l’intérêt qu’ils ont suscité dans le cadre du projet Royal de réhabilitation de l’ancienne médina, lequel illustre toute l’importance accordée à la préservation du patrimoine culturel et historique du Maroc.

La programmation du Festival s’articule autour de trois axes, le premier portant sur “des shows de haut niveau et des spectacles chorégraphiques” reflétant le patrimoine et la culture des pays participant à cette édition, ajoute la même source.

Le deuxième axe concerne, quant à lui, la tenue d’un premier sommet des ambassadeurs du Festival de la paix au siège de l’Agence Bayt Mal Al Qods à Rabat en présence d’enfants maqdessis. Ce sommet sera l’occasion d’examiner les différents projets de paix portés par les enfants, renforçant ainsi la vocation de cet événement et son rôle dans la diffusion des valeurs de paix et de coexistence à l’échelle mondiale, précise le communiqué.

S’agissant du troisième axe, il concerne le soutien au Festival par le biais de l’Intelligence artificielle à travers une application chatbot 100% marocaine disponible pour tous et accessible en plusieurs langues, dont la darija marocaine. Cette application a pour objectif de permettre au public de suivre les activités du Festival, de répondre aux questions des participants et de promouvoir la civilisation marocaine.

Et de conclure que cette édition du Festival international des enfants de la paix est une occasion idoine pour renforcer la communication culturelle et civilisationnelle entre les enfants, et promouvoir le rayonnement de l’identité marocaine, tout en reflétant les valeurs de paix et de tolérance prônées par le Royaume.

