Maroc : Le dossier du Sahara est passée à la phase de fermeté et de proactivité

Le discours adressé au Parlement, ce vendredi 11 octobre 2024, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 4ème année législative de la 11ème Législature, met en avant la dynamique internationale innovante autour de la question du Sahara marocain, a souligné le vice-doyen en Sciences Politiques et Relations Internationales à la Faculté de Gouvernance, Sciences Économiques et Sociales (FGSES), relevant de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), Khalid Chegraoui.

Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, le Maroc a initié une dynamique internationale innovante autour de la question du Sahara marocain, a relevé M. Chegraoui dans une déclaration à la MAP, notant que cette démarche englobe des dimensions politiques, sociales, économiques et culturelles, consolidant ainsi le Sahara en tant que pont stratégique entre le Maroc et l’Afrique.

Dans ce sens, il a indiqué que des projets continentaux d’envergure, tels que le gazoduc Maroc-Nigeria et l’initiative Royale pour l’accès des pays sahéliens à l’Atlantique, illustrent cette vision proactive, ancrée dans une approche intégrée pour le continent africain.

Guidée par une approche ferme et dynamique, la politique du Royaume confirme la légitimité de sa position historique sur le Sahara marocain, a affirmé M. Chegraoui, expliquant que cette stratégie produit des résultats concrets : 85% des États membres de l’ONU ne reconnaissent pas l’entité séparatiste, et plus de 112 pays soutiennent l’Initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine.

Et de poursuivre qu’en Europe, le soutien s’est renforcé, avec l’ouverture de consulats à Laâyoune et Dakhla par 28 pays et une organisation régionale de grande importance.

Sur cette question, il a noté que la France, notamment, soutient avec constance la souveraineté marocaine sur le Sahara marocain, considérant l’initiative d’autonomie comme l’unique solution viable, une position partagée par d’autres puissances, dont les États-Unis et l’Espagne.

Dans la même veine, il a ajouté que le Maroc continue de mobiliser ses efforts diplomatiques, tant au niveau officiel que parlementaire et partisan, pour convaincre les pays encore réticents.

M. Chegraoui a, en outre, indiqué que Sa Majesté le Roi a rappelé aux parlementaires, ainsi qu’à l’ensemble des citoyens et institutions marocaines, de rester mobilisés et de poursuivre les efforts pour défendre la position marocaine avec coordination et responsabilité.

“C’est ce prisme qui oriente le Maroc dans ses relations internationales et sa vision de l’intégrité nationale”, a-t-il conclu.

Source : MAP