Refonte de la gestion des affaires des MRE au cœur des stratégies de défense de l’intégrité territoriale et de développement socio-économique du Royaume

Dans son Discours du 06 novembre 2024, commémorant le 49e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, Sa Majesté Le Roi Mohammed VI a jeté les bases d’une véritable inflexion institutionnelle qui met la communauté marocaine résidant à l’étranger au cœur du dispositif de défense de l’intégrité territoriale et de développement socio-économique du Royaume.

S’inscrivant dans la droite ligne du Discours Royal d’ouverture du Parlement, un mois auparavant, où le Souverain avait dressé les avancées enregistrées et les défis à relever dans le dossier du Sahara marocain, le Discours de la Marche Verte intervient également dans la suite de celui d’août 2022, où Sa Majesté Le Roi avait dressé un diagnostic sans concession de la gestion des affaires de la communauté et donné ses hautes directives pour une refonte globale de l’action des Instances étatiques en la matière.

Dans cet esprit, Sa Majesté Le Roi a choisi d’aborder la question des MRE à l’occasion d’un Discours hautement symbolique, en l’occurrence celui de la Marche Verte, preuve d’une association intangible entre Cause Nationale et Marocains du monde, ces derniers ayant de tout temps constitué des ambassadeurs et défenseurs inaliénables de la marocanité du Sahara et des acteurs actifs et volontaires au développement socio-économique de leur mère-patrie, n’en déplaise à quelques marginaux, inféodés à des agendas étrangers.

Au bénéfice de capitaliser sur cet acquis stratégique, la refonte du champ de gestion des affaires des MRE, ordonnée par le Souverain, reposera sur deux piliers :

D’abord, revoir le cadre institutionnel du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME) de manière à ce qu’il exerce, désormais, pleinement ses attributions consultatives et délibératives, qu’il se transforme en organisme plus représentatif des MRE et qu’il joue le rôle de véritable force de proposition, une mission qui lui a toujours été prédestinée.

Ensuite, la création de la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l’étranger, une nouvelle agence publique dotée d’une vocation de « bras opérationnel » de la politique publique en direction des MRE.

Sur la forme, l’appellation « Mohammedia », hautement symbolique, traduit toute la Haute Sollicitude Royale envers les Marocains du monde, eu égard à la particularité des liens spirituels et de Baiaa qui lient cette communauté de citoyens à leur Institution Monarchique.

Sur le fond, cette nouvelle Instance aura pour mission principale de regrouper les attributions aujourd’hui éparpillées entre une multitude d’intervenants nationaux et assurera, chemin faisant, la coordination et la mise en œuvre de la « stratégie nationale des MRE », y compris le » Mécanisme national de mobilisation des compétences MRE ».

En somme, les nouvelles Directives Royales visant le volet des MRE inculquent une dynamique certaine et un souffle nouveau aux relations multidimensionnelles de la diaspora marocaine avec son pays d’origine.

Renforcement des liens avec la mère-patrie, implication plus prononcée dans la stratégie de défense de l’intégrité territoriale, mobilisation des compétences, meilleure représentativité, facilités administratives et apport plus accentué dans le développement socio-économique du Royaume sont les axes-clés de la Vision Royale, dont la mise en exergue reviendra aux départements concernés, dans le sillage de l’inflexion institutionnelle ordonnée par le Souverain.

Une telle refondation constitue, in fine, un moment crucial de transformation à même de rationnaliser l’action étatique en la matière et de donner plus de visibilité, après une expérience faite d’hésitations en ce qui concerne le rattachement du « département en charge des MRE ».

Éditorial Maghreb Canada Express, Vol. XXII, N°09, page 03, Édition Novembre 2024