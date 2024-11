Réaction, à chaud, à la reconnaissance, par le Président Français, de la Souveraineté du Maroc sur son Sahara

Le Maroc a réservé un accueil Royal, dans le bon sens du terme, au président de la République française Emmanuel Macron et à la batterie de ministres qui l’accompagnent. La visite a porté ses fruits par la signature de plusieurs contrats qui vont faire bouger l’économie française qui passe par une impasse. Les accords et contrats d’investissement entre les deux pays dépassent un montant total de 10 milliards d’euros couvrant l’énergie, le ferroviaire, l’aéronautique et l’agriculture entre autres secteurs. C’est ce que matérialise cette visite qui témoigne de la réputation de la monarchie et du pouvoir marocain dans la région.

Ce qui a marqué cette visite c’est le nombre important de personnalités représentant la diaspora marocaine en France et qui représentent tous les secteurs d’activité où ils œuvrent avec brio en développant de la diplomatie parallèle en faveur de leur pays d’origine; le Maroc.

Avec plus d’un million de Marocains en France ils représentent une communauté importante qui opère dans divers secteurs d’activité et dont l‘impact sur la société française est significatif.

Rôle de la diaspora marocaine en France

Sur un plan socio-économique, nombreux sont les membres de la communauté marocaine de France qui occupent et excellent dans divers domaines clés et contribuent de manière significative et importante au développement du tissu économique et culturel de la France. En outre, la participation active de ces membres à la vie sociale et professionnelle du pays constitue un facteur important pour le développement des relations diplomatiques et économiques entre la France et le Maroc. Généralement, la communauté marocaine en France a une influence dans plusieurs domaines stratégiques. Ils participent activement au dialogue inter générationnel qui verse dans l’intégration des jeunes générations à la culture marocaine comme l’a si bien confirmé feu Hassan II « Un Marocain peu importe là où il est installé, il restera marocain dans l’âme ».

L’engagement de la communauté marocaine en France envers la question du Sahara est profondément enraciné et se manifeste de différentes manières. Considérée comme une question centrale pour tous les Marocains, la communauté exprime un fort soutien à la revendication de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidentale. Cette position est défendue avec conviction à travers une mobilisation constante, des manifestations pacifiques de grande envergure et des initiatives de sensibilisation visant à faire valoir la position officielle du Maroc de manière percutante. La diaspora marocaine en France joue donc un rôle crucial dans la sensibilisation et la mobilisation autour de cette question, tant au sein de la société française qu’au niveau international.

Le nombre de pays ayant reconnu la souveraineté marocaine sur son Sahara est un indicateur crucial pour évaluer la légitimité et le soutien international dont bénéficie cette revendication. Les données factuelles précises concernant le nombre de pays qui ont fait cette reconnaissance sont essentielles pour éclairer le débat. Cette information contribue à mettre en lumière l’importance et l’étendue du soutien international dont le Maroc peut se prévaloir, renforçant ainsi sa position dans les négociations et les discussions à l’échelle internationale.

Il est indéniable que la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara a été largement acceptée par de nombreux pays à travers le monde. De plus, cette reconnaissance a été un véritable point de ralliement pour de nombreux États qui reconnaissent le droit et la légitimité du Maroc sur la région du Sahara. En effet, le soutien international dont le Maroc bénéficie est tout simplement impressionnant. Plus de 110 pays ont déjà accordé leur reconnaissance à la souveraineté marocaine sur son Sahara; ce qui démontre la confiance et l’importance accordées à cette revendication. Ce nombre croissant implique souvent la signature d’accords et de traités qui renforcent les liens entre le Maroc et les pays concernés. Ces relations renforcées contribuent à conforter la position du Maroc dans les négociations et les discussions à l’échelle internationale, en lui donnant une voix forte et légitime.

Enfin, il est important de noter que la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur son Sahara a ouvert de nouvelles opportunités commerciales et économiques avec le Maroc, renforçant ainsi les liens économiques entre les nations. Cette reconnaissance encourage également les investissements étrangers dans la région, stimulant ainsi le développement économique et social du Sahara.

La France s’est finalement alignée sur la thèse du plan d’autonomie proposé par le Maroc comme la seule solution viable pour résoudre ce conflit qui n’a que trop duré dans la région. Cette décision est perçue comme un effort pour améliorer les relations entre la France et le Maroc (…)

Par Abderrazaq MIHAMOU, Expert en Digital, Chroniqueur MCE, Membre AJI Québec pour Maghreb Canada Express, Vol. XXII, N°09, page 07, Édition Novembre 2024