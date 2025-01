Tribune libre (*) : Au sujet de ce malaise provoqué par la révision de la Moudouana

Par Mohamed Chahboune (Kénitra, Maroc)

Pour la énième fois, les tentations de dépaysement et essais répétés de métamorphoser la société marocaine, par l’incursion enragée sur la « Moudawana » : Le code de la famille, depuis 2002, et pour la seconde fois en 2024, se sont avérés un vrai fiasco humiliant au gouvernement moderniste au pouvoir. Le refus populaire est en permanente escalade, vis-à-vis de l’attaque assenée aux valeurs religieuses et aux constantes de la monarchie marocaine… Le docteur Laamarti, fondateur du Parti « Rassemblement du Progrès Social pour le Sauvetage » : RPSS ; a déjà consulté les autorités compétentes pour l’organisation d’une manifestation nationale, au cas où le Chef du gouvernement, M. Akhenouch, ne présenterait pas la démission de son gouvernement, officiellement à sa Majesté le Roi.

La manifestation est prévue les samedi et dimanche ; soit le 11 et le 12, janvier 2025

Le gouvernement Akhenouch a déçu la grande majorité du peuple marocain, que ce soit à sa première, tout comme à sa seconde édition ; où rien ne semble servir les intérêts du peuple, ni ceux de l’État marocain, et rien n’augure de bon pour l’amélioration positive des générations du futur. Le gouvernement en place ne serait qu’un amalgame d’une piquante et cuisante « gauche », camouflée derrière une fausse et trompeuse authenticité qui n’a pas d’existence dans le tangible. Aucune empreinte s’y rapportant; Du tout !

En retour, le staff gouvernemental issu de ce premier ou de ce second brassage de la distribution des postes ministériels ; et c’est du jamais vu, à la fois à l’horizontale comme à la verticale. Au contraire, il s’est avéré, clair et net, qu’il s’agit là, plutôt d’un modernisme effréné et terriblement malicieux , qui annonce et appelle à coup sûr, à l’anarchie, à court, moyen et long terme, aux brouilles sociales, à l’inévitable décadence des bonnes mœurs et à la misère sociale; puisque le fait à lui seul d’y penser est un outrage public à la pudeur. La nation marocaine est visée depuis belle lurette. De la sorte, elle risque la défaillance et le chaos, que rien ni personne ne pourrait dévier, ceux de tout un peuple-nation !

A tous ces modernistes intra-muros infiltrés parmi nous (…), et rien que pour les défier, je leur souffle à l’oreille ceci : Et si on se faisait un référendum sur la question? (…) La majorité écrasante du peuple choisirait de rester, comme Dieu l’a créée et seule une minorité se rangerait, au côté opposé…Cependant, depuis quand le législateur marocain a discuté des lois, interdisant les relations consensuels et a interdit par la même occasion, l’homosexualité ? Jamais ! Le phénomène existe depuis que Dieu a créé Adam et Eve et les contraintes et plaisirs de la vie.

Mais pourquoi tient-on à ce qu’un acte pareil soit codifié, donc reconnu et béni par les lois elles-mêmes? Quelle logique y a-t-il vraiment dans cette reconnaissance par l’État, si ce n’est pas cette persistance de rendre cette société marocaine, athée ? Le très grande majorité du peuple marocain insiste et persiste à continuer son existence en musulman pratiquant, dans un pays musulman. Le reste de la population est libre de vivre comme bon lui semble, à la seule condition de respecter les mœurs du pays. C’est son identité et il est bien dans sa peau ainsi.

Pendant des années, une bande d’artistes, de journalistes et d’intellectuels, rien que pour provoquer le peuple et les autorités marocaines, attendent impatiemment l’arrivée du mois du jeun. Dès que le mois sacré est là, ils s’entassent dans des lieux publics de la capitale marocaine. C’est toujours un coin bien repéré de la belle ville de Rabat. Ils s’adonnent publiquement à des actes provocateurs, mangeant ostensiblement en public, défiant les passants, alors que le mois de Ramadan est sacré pour le peuple marocain (…) Qui ne se rappelle pas de la journaliste : Zineb El Ghazoui, et tant d’autres, dont certains sont des étrangers, et qui s’amènent ivres et ou drogués ?

(…) D’un côté les modernistes, et c’est eux qui sont au pouvoir, de l’autre il y a les conservateurs qui constituent la majorité du peuple, et qui ne permettraient jamais aux « laïques » la métamorphose qu’ils veulent faire subir au code de la famille (Moudouana), dont certaines propositions citées dans plus d’une sortie médiatique du ministre de la justice M. Abdellatif Wahbi; cet actuel et premier responsable de la justice, individu récalcitrant qu’on n’a jamais vu sourire et qui devient incompréhensible avec sa diction et cadence de parler !

Quémandeur qu’il est, c’est un homme qui ne mâche pas ses mots, au point de croiser l’outrecuidance. L’homme n’a pas cessé depuis qu’il a été nommé ministre de la justice, de provoquer le peuple tout en poussant, à chaque fois, le bouchon encore plus loin ! (…)

En conclusion, et en ce qui concerne la Moudouana, si déjà 5 propositions d’amendement qui ont été acceptés en 2004, tirées des 15 qu’avait proposées l’ex ministre Said Saidi , ont eu des répercussions désastreuses que nul n’ignore, sur la famille, on se demande ce qu’adviendra de la société marocaine, avec ce qu’on est en train de concocter actuellement. C’est tout un malaise qui envahit la grande majorité du peuple qui s’attache fermement à sa spécificité et à sa religion (…) Et le mécontentement s’exprime de plus en plus haut… de plus en plus fort !

Rendez-vous à la manifestation organisée par le « Rassemblent du Parti du Progrès Social pour le Sauvetage » le 11-12 janvier 2025

(*) Rappel au sujet de « Tribune Libre » :

Les idées et points de vue exprimés exprimés dans cette tribune n’engagent que leurs auteurs et ne sont pas nécessairement partagés par MCE