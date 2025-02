« Histoire sociopolitique du Mouvement Migratoire Marocain », c’est le titre du nouvel ouvrage du Pr. Said Charchira (*)

Ce n’est pas seulement en tant qu’historien, mais également en tant qu’acteur et témoin d’une partie de cette histoire, que le professeur Charchira revient avec lucidité sur cette histoire (documentée) toute proche qui a marquée l’ensemble des marocains, tant à l’intérieure du Maroc qu’en migration.

M. Charchira, rappelle l’engagement des leaders de notre communauté pour la défense de leurs droits dans les pays de résidence, mais également pour la démocratie et les droits de l’homme au Maroc. Un militantisme, qui demeure très peu connu des marocains d’ici et de là-bas, voire occulté. Pourtant, ces

militants ont beaucoup de choses à transmettre à leur génération et surtout aux générations, qui sont en train de fortifier leurs places dans leurs pays de résidence respectifs et font le Maroc d’aujourd’hui.

Avec cet ouvrage, M. Charchira rend hommage non seulement à la première génération pionnière de la communauté des Citoyens Marocains de l’Étranger « CME », mais également à l’ensemble des générations de cette communauté. En effet, c’est toute une reconnaissance et gratitude que l’on doit à l’ensemble de notre communauté.

Car, plus de soixante ans de migration mérite un arrêt interrogatif afin de se pencher sur plusieurs aspects

de cette thématique qui ne cesse d’interpeller. En effet, force est de constater, qu’après un demi-siècle de

gestion, les différents responsables de ce dossier n’ont pas réussi à développer une politique migratoire

homogène et visionnaire, qui se place dans une perspective de relations internationales et, plus

spécifiquement, de relations interrégionales. Pourtant, ce ne sont pas les propositions qui manquent !

D’autant plus que la migration est devenue depuis plusieurs années déjà, un phénomène de «société », touchant ainsi toutes les couches de la société marocaine. L’auteur s’interroge si les responsables du dossier sont conscients de cette donne, dans la mesure où cela ne se traduit pas dans leur politique.

Note :

(*) Said Charchira est ex-professeur en Histoire politique, ancien directeur du centre européen de recherche et d’analyse sur la migration, auteur, acteur et observateur de la scène migratoire.

Coordonnées :

E-Mail: charchira@ gmx.net

Site: www.charchira.com