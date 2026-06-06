Indice d’industrialisation 2026 : Le Maroc s’impose comme leader du Continent Africain et détrône , au passage, l’Afrique du Sud

C’est ce que souligne le rapport de la Banque africaine de développement (BAD) dévoilé le 25 mai 2026, en marge des Assemblées annuelles de cette institution à Brazzaville.

Intitulé Indice d’industrialisation en Afrique (AII), ce document place désormais le Royaume du Maroc en tête du continent dans le secteur industriel, reléguant l’Afrique du Sud à la deuxième place. Cette position de leader est attribuée à une montée en gamme manufacturière, notamment dans l’automobile et l’aéronautique, des infrastructures logistiques comme Tanger Med, et une diversification des exportations.

Le rapport attribue la percée Marocaine 1) à ses infrastructures performantes permettant une connectivité accrue grâce au port de Tanger Med, leader en Afrique, 2) à la hausse des investissements marquée des capitaux publics, privés nationaux et étrangers et 3) à la performance des zones industrielles grâce au déploiement de parcs d’activités dynamiques et en plein essor; notamment dans l’industrie automobile (Pilier majeur de la production locale), l’Aéronautique qui s’intègre , à l’échelle mondiale grâce à des composants marocains dans la majorité des avions récents et , enfin, les phosphates (Secteur historique complété par ses nouvelles industries de pointe).

Les mesures gouvernementales contre les inégalités régionales

Par ailleurs, force est de constater que ce boum industriel concerne surtout les zones côtières, et ce pour des raisons logistiques évidentes. C’est ainsi que pour palier une croissance « à deux vitesses » entre le littoral et l’intérieur du pays, le Maroc a mis en œuvre plusieurs leviers financiers et d’infrastructures dont :

Le Projet de Loi de Finances (PLF) : Il sanctuarise une enveloppe budgétaire exceptionnelle de 140 milliards de dirhams dédiée à la santé et à l’éducation . Cela inclut le déploiement de structures décentralisées comme les nouveaux Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) à Agadir, Laâyoune, Béni Mellal, Guelmim et Errachidia.

: Il sanctuarise une enveloppe budgétaire exceptionnelle de . Cela inclut le déploiement de structures décentralisées comme les nouveaux Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) à Agadir, Laâyoune, Béni Mellal, Guelmim et Errachidia. Grands chantiers de désenclavement : Le gouvernement duplique le succès de Tanger Med en développant de nouveaux hubs majeurs. Il s’agit des projets de Nador West Med et de Dakhla Atlantique , connectés par de nouveaux corridors autoroutiers et aériens pour intégrer les régions périphériques aux flux mondiaux.

: Le gouvernement duplique le succès de Tanger Med en développant de nouveaux hubs majeurs. Il s’agit des projets de et de , connectés par de nouveaux corridors autoroutiers et aériens pour intégrer les régions périphériques aux flux mondiaux. Développement des compétences : Expansion du réseau des Cités des Métiers et des Compétences (CMC) pour former localement les jeunes aux besoins des écosystèmes industriels régionaux.

: Expansion du réseau des Cités des Métiers et des Compétences (CMC) pour former localement les jeunes aux besoins des écosystèmes industriels régionaux. Le PRDTS : Poursuite du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales ciblant l’accès routier, l’approvisionnement en eau potable et l’électrification rurale dans les communes enclavées.

Les prévisions de croissance de la BAD pour le Maroc

La BAD anticipe une trajectoire économique solide pour le Royaume se résumant comme suit :

Tendance à moyen terme : Après une performance estimée à 4,4 % , la croissance du PIB réel devrait se consolider à 4 % avant de rebondir à 4,3 % ;

: Après une performance estimée à , la croissance du PIB réel devrait se consolider à avant de rebondir à ; Moteurs de la croissance : Cette stabilité repose en grande partie sur la résilience des secteurs non agricoles. C’est le cas des exportations de l’industrie automobile, de l’aéronautique et des services manufacturiers;

: Cette stabilité repose en grande partie sur la résilience des secteurs non agricoles. C’est le cas des exportations de l’industrie automobile, de l’aéronautique et des services manufacturiers; Rôle de l’investissement : La forte dynamique est également soutenue par les investissements publics massifs liés à la modernisation des infrastructures et aux chantiers sociaux.

Source : TÉMOIGNAGES ET ANALYSE