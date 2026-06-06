Air Transat : Vol direct Montréal -Agadir dès le 12 juin 

Par Ahcene Tahraoui

La compagnie aérienne Air Transat ajoutera une nouvelle destination à son réseau transatlantique en lançant, à compter du 12 juin 2026, une liaison directe entre Montréal et Agadir. Il s’agira de la première connexion aérienne sans escale entre l’Amérique du Nord et la principale destination touristique du sud du Maroc.

Le vol sera offert à raison d’une fréquence hebdomadaire, chaque vendredi, jusqu’au 23 octobre 2026. La liaison sera assurée par un Airbus A321LR, un appareil conçu pour les vols long-courriers de moyenne capacité. Avec cette nouvelle desserte, Air Transat entend répondre à la fois à la demande touristique croissante pour le Maroc et aux besoins de la communauté marocaine établie au Québec, l’une des plus importantes diasporas maghrébines au Canada.

L’ouverture de cette ligne représente également une opportunité pour la région d’Agadir, reconnue pour son littoral atlantique, son climat favorable tout au long de l’année et son rôle stratégique dans le développement touristique du sud du Royaume. Les voyageurs québécois pourront désormais rejoindre directement cette destination sans avoir à effectuer d’escale en Europe ou dans d’autres villes marocaines.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts déployés par les autorités touristiques marocaines pour renforcer la présence du Maroc sur le marché nord-américain et diversifier les bassins émetteurs de touristes. Le marché canadien est d’ailleurs considéré comme l’un des plus prometteurs pour les prochaines années.

Pour le secteur touristique marocain, cette nouvelle liaison pourrait contribuer à accroître l’achalandage dans la région du Souss-Massa, soutenir l’industrie hôtelière et favoriser les échanges économiques et culturels entre les deux pays.

L’annonce intervient alors qu’Air Transat poursuit l’expansion de son offre internationale pour la saison estivale 2026, marquée par l’ajout de nouvelles destinations au départ du Canada. « Le Maroc est plus que jamais en vogue, autant pour ses paysages et sa richesse culturelle que pour les liens de diaspora qui unissent nos deux régions. Avec ce vol sans escale vers Agadir, nous offrons une liaison simple, rapide et conviviale, fidèle à la promesse d’Air Transat : rendre les voyages inspirants, sans compromis sur l’expérience.?» a souligné Sébastien Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat, dans un communiqué de presse.

Au-delà de l’intérêt économique et touristique de cette nouvelle liaison, Agadir possède de nombreux atouts susceptibles de séduire la clientèle québécoise. Réputée pour son climat doux tout au long de l’année et ses quelque 300 jours d’ensoleillement annuels, la ville est considérée comme l’une des principales stations balnéaires du Maroc. Sa vaste plage de sable fin, sa promenade en bord de mer, ses infrastructures hôtelières modernes et sa proximité avec les célèbres villages de surf de Taghazout et Tamraght en font une destination particulièrement prisée des amateurs de détente et de plein air.

Agadir constitue également une porte d’entrée vers la découverte de la culture amazighe du Souss, de ses traditions, de sa gastronomie et de ses paysages naturels. Les visiteurs peuvent notamment explorer le parc national de Souss-Massa, le souk El Had, l’un des plus grands marchés du Royaume, ou encore les montagnes de l’Anti-Atlas situées à quelques heures de route. Avec cette nouvelle liaison directe, les voyageurs québécois auront désormais un accès facilité à l’une des régions les plus dynamiques et ensoleillées du Maroc.