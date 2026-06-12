Par Ahcène Tahraoui (Montréal)

Le Centre des congrès Sheraton Laval a accueilli, le samedi 6 juin 2026, la quatrième édition du Salon de la culture algérienne au Canada (SCAC), un événement devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable pour la promotion du patrimoine et de l’identité culturelle algériens en Amérique du Nord. Organisé par l’association Mafatih Culture Algérie-Canada, le salon a rassemblé de nombreux membres de la communauté algérienne ainsi qu’un large public désireux de découvrir la richesse et la diversité du patrimoine algérien. Cette année, les organisateurs ont choisi de mettre à l’honneur les tapis traditionnels d’Algérie, véritables symboles d’un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération.

À travers des expositions, des rencontres et des démonstrations artisanales, les visiteurs ont pu explorer l’univers du tissage traditionnel algérien. Les motifs, les couleurs et les techniques de fabrication témoignent de la richesse culturelle des différentes régions du pays et racontent une histoire façonnée par les traditions et la mémoire collective. Bien plus que de simples objets décoratifs, ces tapis constituent un patrimoine vivant qui continue de rayonner bien au-delà des frontières algériennes.

Toutefois, le salon ne se limitait pas à cet art ancestral. Une diversité d’exposants issus des secteurs du tourisme, de la culture, des arts visuels, de l’artisanat et de la gastronomie a permis au public de découvrir différentes facettes de l’Algérie contemporaine et traditionnelle. Les visiteurs ont ainsi déambulé entre les kiosques, échangeant avec les exposants et découvrant des produits artisanaux, des projets culturels et des initiatives visant à promouvoir l’Algérie au Canada.

La présence de représentants du ministère algérien du Tourisme, de chambres de l’artisanat ainsi que de nombreux artistes et acteurs du milieu culturel a contribué à enrichir cette journée placée sous le signe du partage, de la transmission des savoirs et du dialogue interculturel.

En marge de l’événement, une activité de dialogue interculturel organisée par la Société nationale du Québec à Laval a favorisé les échanges entre les différentes communautés de la région. Cette initiative reflète la volonté des organisateurs de faire du salon un véritable pont entre les cultures et un espace de rapprochement entre les peuples.

Au-delà de la célébration des traditions algériennes, le Salon de la culture algérienne au Canada témoigne du dynamisme de la diaspora algérienne et de son engagement à préserver, promouvoir et transmettre un patrimoine riche et diversifié. Année après année, cet événement poursuit sa mission en offrant une vitrine aux artisans, aux créateurs et aux porteurs de projets culturels, tout en favorisant l’ouverture et le dialogue.

Parmi les principaux objectifs de l’événement figurent la promotion de la culture et du patrimoine algériens au Canada, la mise en valeur des artisans et des créateurs, le soutien aux initiatives culturelles ainsi que le renforcement des liens interculturels entre les différentes composantes de la société canadienne.

Fondée à titre d’organisme à but non lucratif, Mafatih Culture Algérie-Canada œuvre à la promotion du patrimoine culturel algérien, québécois et canadien. L’association organise des activités culturelles, soutient la promotion touristique de l’Algérie, du Québec et du Canada, met en valeur les talents et les chercheurs algériens établis au Canada et assure, chaque année, la tenue du Salon de la culture algérienne au Canada autour des thèmes du tourisme, des arts et de l’artisanat.