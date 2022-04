Horaire des Vols de la Royal Air Maroc vers l’Amérique du Nord pour l’été 2022 (Source : Aviacionline)

Liaison Casablanca (CMN) – Miami (MIA)

Vol AT204 Casablanca (CMN) 16h30 – Miami (MIA) 20h25 mercredi, vendredi et dimanche opéré par Boeing 787-8 Dreamliner.

Vol AT205 MIA 22:25 – CMN 11:40+1 mercredi, vendredi et dimanche opéré par Boeing 787-8 Dreamliner.

NB : Avec le retour de Royal Air Maroc, l’aéroport international de Miami (MIA) aura à nouveau son seul service régulier de passagers vers le continent africain au départ de Casablanca (CMN).

Liaison Casablanca (CMN) – Montréal (YUL)

Vol AT206 CMN 08:05 – YUL 10:25 Lundi, mardi, mercredi, samedi et dimanche en Boeing 787-8 Dreamliner.

Vol AT208 CMN 18:15 – YUL 20:35 vols quotidiens en Boeing 787-9 Dreamliner.

Vol AT207 YUL 12:10 – CMN 23:40 Lundi, mardi, mercredi, samedi et dimanche sur Boeing 787-8 Dreamliner.

Vol AT209 YUL 22:35 – CMN 10:05+1 vols quotidiens sur Boeing 787-9 Dreamliner.

Liaison Casablanca (CMN) – New York (JFK)

Vol AT202 CMN 07:20 – JFK 10:10 vols quotidiens en Boeing 787-8 Dreamliner.

Vol AT200 CMN 15:50 – JFK 18:40 vols quotidiens en Boeing 787-9 Dreamliner.

Vol AT203 JFK 12:10 – CMN 23:59 vols quotidiens sur Boeing 787-8 Dreamliner.

Vol AT201 JFK 20:40 – CMN 08:30+1 vols quotidiens sur Boeing 787-9 Dreamliner.

Liaison Casablanca (CMN) – Washington Dulles (IAD)

Vol AT218 CMN 16:05 – IAD 19:30 Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche en Boeing 787-8/-9 Dreamliner.

Vol AT219 IAD 21:30 – CMN 09:50+1 Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche sur Boeing 787-8/-9 Dreamliner.

Royal Air Maroc récupère plus de 57% de son réseau transatlantique pour la saison estivale, la compagnie suspend toujours ses activités à Boston (BOS) et au Brésil (Sao Paulo et Rio de Janeiro).

Source : Aviacionline