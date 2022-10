Retour à la diplomatie culturelle

Par Ouestani Raiyda

Consultante Artistique

Marrakech va s’illuminer encore une fois en accueillant dans le cadre du folklore international de plus de 600 artistes dans le cadre de sa 4ème édition après un break durant la période de la Covid. et qui programmé du 26 au 30 Octobre 2022.

Ces troupes participantes venues de plusieurs pays dont l’Allemagne, l’Algérie, l’Autriche, l’Espagne, la France, l’Italie, la République Tchèque et la liste s’élargit chaque jour avant cette échéance.

Ce rendez-vous qui est plus qu’un festival, contribue à faire valoir la destination Maroc en général et Marrakech la magique en particulier et promet une version avec des moyens important en matière d’organisation et de logistique, assurés par l’Association du Patrimoine et Folklore dont le siège est au Maroc et qui a fait de Marrakech le lieu par excellence pour héberger cette rencontre tant attendue par les artistes de plusieurs pays.

Marrakech à cette occasion va briller de mille feux pour offrir à ces invités et visiteurs un séjour culturel de haut niveau digne de la réputation du Maroc auprès des pays amis qui se sont engagés par leurs artistes à assurer la présence de leurs pays respectifs.

Les scènes de représentations ont connu une grande affluence pour ses soirées qui par les nationaux et par les touristes venus d’ailleurs.

En parallèle des représentations ; différents ateliers étaient prévus et des expositions en plein air pour un public amoureux de la fête et des belles soirées ; une parade de toutes les troupes est organisée le dernier jour du festival dans les Grands Boulevards accompagnée des musiques du monde.

Cette édition d’après les organisateurs arrivent dans un moment où les peuples ont fortement besoin d’échange culturelle pour dépasser le vide qui a été observé lors de la pandémie et aussi le déficit de rencontres culturelles d’envergure remarqué à l’échelon mondial et qui est du à la crise économique constatée.

Ce rapprochement des différentes nations par la culture n’est pas étranger aux organisations marocaine et l’Association du Patrimoine et Folklore promet d’œuvrer à développer ce genre d’échange dans le but faire connaître la culture marocaine et promouvoir la destination Maroc auprès des artistes du monde entier.

partant du principe que le rayonnement international du modèle culturel Marocain passe par la diffusion d’œuvres dans des domaines culturelles aussi variés et l’ingénierie culturelle aujourd’hui et le fer de lance du marketing territorial. Ces actions, pilotées par la société civile en collaboration avec les instances de tutelle s’appuient notamment l’expérience développée par l’Association du Patrimoine et Folklore depuis sa 1ère renforce l’image culturelle du Maroc à travers le Monde.