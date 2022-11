En marge de la COP 27

Plaidoyer, non pas pour l’aide, mais pour l’Indemnisation des pays pauvres et vulnérables face aux changements climatiques. Reconnaissance du « Statut de Réfugié Climatique » pour leurs citoyens et création d »une Agence Internationale de Placement pour les Réfugiés Climatiques.

Anecdotes des MRE : De berger à Beni Moussa à docteur retraité au Canada (En arabe)