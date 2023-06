L’intelligence artificielle : Un levier de développement pour les pays sous digitalisés

Dans le monde d’aujourd’hui qui est supra connecté et où le digital occupe quasiment le quotidien, les pays qui sont à la traîne en développement digital principalement en Afrique, font face à de nombreux défis pour rattraper leur retard. Cependant, l’intelligence artificielle (IA) offre des opportunités prometteuses pour accélérer leur développement et réduire la fracture. En automatisant des tâches, en améliorant l’accès aux services de base et en renforçant les infrastructures, et en alimentant le BIG Data universel par du contenu valable l’IA peut être un levier puissant pour ces pays en quête de croissance économique et sociale.

Pour une efficacité économique : Cette Intelligence peut être utilisée pour automatiser des processus et des tâches fastidieuses, ce qui permet d’améliorer l’efficacité économique des pays en développement en productivité optimisée. Des systèmes d’IA peuvent aider dans l’amélioration des chaînes d’approvisionnement, gérer les stocks de manière plus précise et automatiser des processus de production. Cette automatisation réduit les coûts de main-d’œuvre, accroît la productivité et renforce la compétitivité des entreprises locales et principalement sur la marché international.

Dans les régions reculées des pays en développement, l’IA peut combler le fossé numérique en offrant des services de base tels que la santé et l’éducation. Des applications d’IA peuvent être utilisées pour diagnostiquer des maladies, fournir des conseils médicaux, faire de la télémédecine ou encore partager des compétences et des bonnes pratiques en ligne. Cela permet d’améliorer l’accès aux soins de santé et à l’éducation dans des régions où il y a une pénurie de professionnels qualifiés.

L’adoption de l’IA nécessite des infrastructures numériques fiables, telles que des réseaux haut débit et des DATA Center. Les pays en développement doivent prioriser le développement digital dans la stratégie de leur pays et investir dans la migration et la croissance de leurs capacités numériques pour renforcer leurs infrastructures. Cela permettra de créer des emplois dans le secteur des TI, d’attirer des investissements étrangers et de stimuler la croissance économique.

L’IA requiert des compétences spécialisées.

Les pays en retard dans le développement digital doivent privilégier l’investissement dans la formation et l’éducation de leur ressource humaine pour développer des compétences en IA. Cela permettra de créer des profils qualifiés capables de tirer parti des opportunités offertes par cette technologie, favorisant ainsi l’innovation, la création d’emplois et la croissance économique.

L’Intelligence Artificielle offre énormément d’opportunités d’innovation et d’entrepreneuriat. Les pays en retard peuvent encourager la création d’entreprises innovantes axées sur l’IA avec des incitations fiscales, en favorisant la collaboration entre les universités et l’industrie, et en facilitant l’accès au financement. Cela stimulera la création d’emplois, favorisera l’essor du secteur des technologies de l’information et contribuera à la diversification économique.

L’intelligence artificielle représente un véritable potentiel pour les pays du sud en retard dans le développement digital. Grâce à l’automatisation, à l’amélioration de l’accès aux services de base, au renforcement des infrastructures numériques, au développement des compétences et à la stimulation de l’innovation, l’IA peut être un catalyseur essentiel pour leur développement économique et social. Cependant, il est crucial que ces pays abordent également les questions éthiques et de protection des données liées à l’utilisation de cette technologie afin d’assurer une utilisation responsable et durable de cette technologie prometteuse.

Par Abderrazaq Mihamou, expert en digital et organisation, pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°05, Page 5, Édition de Mai_Juin 2023.