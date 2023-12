Maghreb : Les États Unis confirment leur position inchangée quant au Sahara Marocain tout en réitérant le soutien au plan marocain d’autonomie comme étant sérieux, crédible et réaliste (Département d’Etat)

By

La position “claire et constante” des Etats-Unis sur la question du Sahara marocain reste “inchangée”, a affirmé dimanche le département d’Etat américain, en réitérant le soutien de Washington au plan marocain d’autonomie comme étant “sérieux, crédible et réaliste”.

Dans un communiqué rendu public à la veille de la visite au Maroc (17 et 18 décembre) du sous-secrétaire adjoint des Etats-Unis pour l’Afrique du Nord, Joshua Harris, le département d’Etat a précisé que, lors de ses discussions à Rabat, le responsable américain “réitérera qu’il n’y a aucun changement dans la position claire et constante des États-Unis”.

Cette nouvelle réaffirmation de la constance de la position de Washington apporte un démenti cinglant aux allégations de certains médias algériens qui ont insinué, suite à la récente visite à Alger du diplomate américain, une prétendue modification de la position des Etats-Unis sur la question du Sahara.

“Les États-Unis soutiennent pleinement l’Envoyé personnel de l’ONU, de Mistura, dans la facilitation du processus de négociations visant à parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable” au différend régional autour du Sahara marocain, ajoute le communiqué.

Tout en rappelant que les États-Unis “estiment qu’une solution politique négociée doit être trouvée sans plus tarder”, la même source précise que “l’issue des négociations menées sous l’égide des Nations Unies – mutuellement convenue par les parties et reflétant leur engagement envers les efforts de l’ONU dans un esprit de réalisme et de compromis – constituerait la solution finale à cette question”.

“Dans ce sens, les États-Unis continuent de considérer la proposition marocaine d’autonomie comme étant sérieuse, crédible et réaliste”, réaffirme la diplomatie américaine.

La visite à Rabat du sous-secrétaire adjoint américain pour l’Afrique du Nord portera également sur “le renforcement du partenariat entre les États-Unis et le Maroc et une série de priorités en matière de sécurité régionale”, conclut le communiqué.

Source : MAP (17/12/2023)