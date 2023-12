L’Amazighe se consolide en tant que langue officielle au Maroc

Le chantier relatif à l’activation du caractère officiel de la langue amazighe fait l’objet d’une attention particulière de la part du gouvernement et s’inscrit parmi ses priorités, a affirmé, le 26 décembre 2023, à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

En réponse à une question orale à la chambre des conseillers sur “l’évaluation du chantier de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe”, présenté par le groupe haraki, M. Bensaid a indiqué que dans le cadre de la consécration de la vision stratégique dans le domaine de la transformation numérique, la réforme de l’administration et l’usage de la langue amazighe et en application des dispositions de l’article 18 de la Loi de Finances 2023, l’adoption du décret déterminant les formes et modalités de paiement, de distribution de l’aide du Fonds de modernisation de l’administration publique et d’appui à la transition numérique et à l’utilisation de l’amazighe est à même de contribuer au financement du chantier de la consécration de l’Amazighe.

De même, il a relevé que le département de la culture s’emploie à renforcer ses efforts pour intégrer la composante culturelle amazighe dans ses différentes interventions, en organisant des festivals artistiques et patrimoniaux à caractère amazigh, et en célébrant le nouvel an amazigh à travers un ensemble de manifestations culturelles, outre l’adoption de la langue amazighe dans les publicités et les activités relatives auxdites manifestations.

Aussi, il a assuré que le ministère soutient les projets culturels et artistiques amazighs dans les domaines du théâtre, de la musique et du chant ainsi que leur représentativité au sein du système de soutien en plus de faire bénéficier des cadres du ministère de formations en langue amazighe.

M. Bensaid a également annoncé le début de l’ajout de la langue amazighe sur les panneaux des sites archéologiques et des bâtiments historiques, ainsi que son inclusion dans le programme des étudiants de l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP), l’enrichissement du fonds documentaire des bibliothèques publiques avec des livres et des publications en langue amazighe, en plus d’organiser des rencontres intellectuelles et des séminaires autour de livres d’écrivains amazighs ou de publications en langue amazighe.

S’agissant de la communication, M. Bensaid a fait état de plusieurs initiatives, dont l’élaboration d’un projet d’accord-cadre de partenariat entre le département de la communication et l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) en vue de renforcer et d’encourager le statut de la culture amazighe dans le domaine des médias et de la communication, et l’inclusion de l’enseignement de la langue amazighe dans les programmes des instituts supérieurs affiliés au département de la communication, en plus de la qualification de correcteurs et traducteurs pour superviser les publications que le département entend publier en langue amazighe.

Dans le domaine de l’audiovisuel, le ministre a annoncé la signature prochaine d’un accord de partenariat entre le ministère et la chaîne amazighe en vue de la doter en moyens nécessaires à la promotion des productions amazighes.

Et d’ajouter que le Centre cinématographique marocain (CCM) réalise une opération de sensibilisation en vue de l’intégration de la langue amazighe dans les identités visuelles des sociétés de production et de distribution cinématographiques et audiovisuelles, des salles de cinéma et des annonces des festivals de cinéma tout en impliquant les cinéastes dans ces chantiers nationaux afin de traduire leurs œuvres cinématographiques en amazigh lors de leur projection dans les salles de cinéma et les festivals, en plus de coordonner avec la commission d’aide à la production des œuvres cinématographique en matière de soutien aux productions cinématographiques en langue amazighe répondant aux normes et critères d’attribution du soutien à la production.

