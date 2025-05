Vivre-ensemble : La ville de Sherbrooke (Québec-Canada) face à sa communauté musulmane

La seconde moitié du vingtième siècle connut l’émancipation des peuples anciennement colonisés par les impérialismes européens; ces mêmes impérialismes qui firent semblant de quitter par la grande porte mais qui firent demi-tour à travers les fenêtres d’intrigues et de manipulations de leurs vassaux sur place qui leur permirent de garder prise sur les ressources de leurs anciennes colonies.

Les conflits armés se multiplièrent entre factions rivales, et ironie de l’histoire, souvent financées, entraînées et armées par le même manipulateur. Ce fut le cas surtout en Afrique et aussi au Moyen-Orient.

Est venu ensuite l’effondrement de l’Ex URSS, puis le démembrement de l’ex Yougoslavie, puis la guerre d’Afghanistan ainsi que la guerre de Bachar El Assad contre son propre peuple …

Quel Rapport avec le Canada en général et la ville québécoise de Sherbrooke en particulier ?

Le Canada n’a jamais colonisé personne et, cerise sur le gâteau, c’est ‘’l’Amérique en Français’’ qui fit de lui la destination de prédilection de tous ceux et celles fuyant les conflits artificiels cités plus haut et rêvant d’un avenir meilleur pour leur progéniture dans un Monde qui promeut l’amour et qui honnit la guerre.

Et c’est ainsi que Sherbrooke, grâce à son université, attira bon nombre d’étudiants, surtout francophones, dont plusieurs sont restés après la fin de leurs études et dont ceux qui sont retournés d’où ils sont venus ont fait une très belle promotion à ce havre de paix qui est Sherbrooke; où règne une grande harmonie entre communautés de différentes origines et de différentes ethnies.

Et c’est ainsi que la communauté musulmane de Sherbrooke est passée de quelques dizaines d’individus, aux années 1970, à environ 9000 individus présentement… parmi eux des docteurs, des professeurs, des entrepreneurs et de professionnels dans différents secteurs.

Tout semble être pour le mieux dans le meilleurs des mondes… jusqu’aux maudits évènements du 11 septembre et aussi à cette vague de haine du musulman ayant pris naissance (surtout) en France , qui atteignit on ne sait par quel subterfuge le Québec et qui commence à porter préjudice à ces musulmans ayant fuit la haine pour élever dignement leurs enfants ici, en Amérique du Nord.

Il semblerait que le gouvernement québécois actuel ne trouvait pas assez dure sa loi sur la laïcité et voudrait la renforcer. Huit conseillers municipaux sherbrookois , contre six, se sont montrés plus « royalistes que le Roi » et commencent déjà, probablement sans s’en rendre compte, de serrer la corde autour du cou de la communauté musulmane de de la ville.

le 6 mai 2025, des citoyens surpris et inquiets se sont rendus à la mairie pour faire part au conseil municipal de leurs craintes quant à leur sécurité et à celle de leurs enfants, demandant des explications et sollicitant l’aide de la ville pour trouver une alternative car la mosquée A’Rahmane n’est pas assez spacieuse (comme l’est le Centre des Foires de Sherbrooke) pour accueillir le flux des fidèles lors de la célébration des fêtes musulmanes de Eid El Fitr et Eid Al Adha; Ce qui oblige les fidèles à se partager en groupes créant un attroupement entre 5h00 du matin et midi, autour de la mosquée; attroupement pouvant créer des heurts avec les habitants du quartier. Et certains fidèles évoquent même le drame s’étant déroulé récemment à Vancouver et qui pourrait se reproduire ici, et ce, d’autant plus qu’il y aurait déjà eu des distributions de tracts islamophobes dans un centre commercial de Sherbrooke.

Pour le moment, le Conseil municipal campe derrière son vote (démocratique) d’interdiction au nom de la laïcité qui exclut toute activité religieuse, selon la présidente du Conseil Municipal, Mme Laure Letarte-Lavoie, dans le Centre des Foires de Sherbrooke.

Question pour terminer : Qu’adviendrait-il si un exposant, lors d’une exposition alimentaire, au Centre des Foires de Sherbrooke, exhibe des produits Casher ou Halal ? C’est quoi le rapport entre les activités religieuses ? me dirait-on. Les uns nourrissent le corps quant aux autres, ils nourrissent l’esprit.

A. El Fouladi.