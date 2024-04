EN MARGE DU SALON IT & CYBERSECURITY MEETINGS DE CANNES : Trois questions à Saida Begi, Business Development, Manager

Le Maroc était de la partie, au Salon ‘’IT & Cybersecurity Meeting’’ qui s’est tenu à Cannes (France) vers la fin du mois de mars dernier.

Le Royaume fut représenté par 3 entreprises qui ont été accompagnées par le gouvernement Marocain par le biais de l’Agence Marocaine du Développement de l’investissement et des Exportations (AMDIE), et ce, pour faire valoir la compétence des entreprises Marocaines dans le domaine de la sécurité informatique tout en leur ouvrant des horizons à l’international.

Profitant de notre présence à cet événement, nous avons pu obtenir, un entretien exclusif pour le mensuel Canado-marocain ‘’Maghreb Canada Express’’ de la part de Mme Saida Begi, et ce, entre 2 rendez-vous d’affaires de l’une des Startup Marocaines ayant a eu un grand succès à ce rassemblement interprofessionnel de haut niveau.

Mme SAIDA BEGI est en effet une Business development Manager, représentant la société HTBS AFRICA; l’’une des 3 entreprises (HTBS Africa, Dataprotect et NGBS) ayant représenté le Maroc au salon ‘’IT & cybersecurity Meeting’’ de Cannes.

Trois questions furent posées à Mme Begi .

La première question concernait l’objectif derrière la présence de HTBS Africa à ce salon. Ce à quoi elle répondit :

« Dans notre plan stratégique de développement, nous avons prévu d’ouvrir une filiale en France d’ici deux ans, cet événement était une belle opportunité pour qualifier le marché et identifier les besoins en matière de cyber sécurité en France.

De plus, Nous étions sélectionnés par l’Agence Marocaine du Développement de l’investissement et les Exportations AMDIE, qui offre une assistance technique et logistique, pour faire partie de la délégation marocaine des entreprises à fort potentiel à l’export et nous avons répondu présents ».

La seconde question concernait la valeur ajoutée que pourrait avoir HTBS Africa pour le marché Européen . Mme Begi répondit :

« En plus de la compétence technique qualifiée, notre offre de services s’articule autour de l’accompagnement à la mise en place d’une stratégie de sécurité des SI basée sur l’approche « Zero Trust », dans le but d’avoir une architecture sécurisée, flexible, évolutive et optimale.

Notre maitrise et connaissance à 360 degré des SI, nous permet de réaliser l’audit des SI, puis de proposer des scenarii et plans d’architecture optimaux, ensuite définir des politiques de gestion de risques en apportant du conseil dans le choix des technologies et des solutions et leur intégration d’une manière optimale.

Nous sommes une entreprise à taille humaine, agile et flexible, avec des connaissances sectorielles et organisationnelles qui ont fait leur preuve au Maroc et en Afrique Sub-Saharienne, et nous sommes convaincus que nos équipes peuvent s’adapter au marché européen, en terme de réglementations, de référentiels et des entreprises en fonction de leur secteur et de leurs spécificités ».

Quand nous lui avions demandé de nous éclairer sur le bilan d’affaire de HTBS Africa durant ce salon, Mme Begi nous répondit :

« Pour une première participation, le bilan est plutôt satisfaisant. Cela nous a permis d’avoir une visibilité sur le marché européen en général et français en particulier d’une part, et, d’autre part, de présenter nos services aux décideurs et opérateurs venus nombreux. Cette expérience nous encourage à participer dans l’avenir proche à d’autres salons européens afin de faire valoir le savoir-faire Marocain en matière de cybersécurité.

Plusieurs opportunités s’offrent à nous et nous allons s’y atteler avec l’équipe dés notre retour au Pays, afin de les concrétiser ».

Propos recueillis par A. Mihamou pour Maghreb Canada Express, Vol. XXII, Numéro 02, Page 07, Avril 2024