Maroc : Coup d’œil sur la GITEX AFRICA 2024

GITEX ne nous disait rien… GITEX AFRICA non plus. Et… encore moins ’’GITEX AFRICA 2024’’… jusqu’à ce que notre ‘’œil’’ sur place à Marrakech, Abderrazaq Mihamou, nous mette la puce à l’oreille.

Et là, nous découvrîmes que le GITEX (Gulf Information Technology Exhibition) est l’un des événements technologiques les plus importants et les plus renommés de la région du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Asie du Sud !

Organisé chaque année à Dubaï, aux Émirats arabes unis, cet événement constitue une plate-forme importante permettant aux entreprises technologiques, aux startups et aux professionnels de l’industrie de présenter leurs dernières innovations.

Le GITEX AFRICA serait la version Afrique de cet événement. Selon une dépêche de la MAP datée du 29 mai dernier, ce salon international est initié par Kaoun international, la filiale internationale du Dubaï World Trade Centre, et il est porté par l’Agence de Développement du Digital, sous la tutelle du ministère marocain de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration. De ce fait, ce Salon, le plus grand de la Tech et des startups en Afrique, connait la participation d’éminents experts et spécialistes de renommée mondiale ainsi que de décideurs politiques.

L’édition 2024 (la deuxième de son genre) fut tenue à Marrakech (Maroc) du 29 au 31 mai 2024, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et avait connu une participation internationale impressionnante !

Cependant, malgré cette affluence, notre correspondant Abderrazaq Mihamou avait observé des problèmes d’organisation, laissant entrevoir des défis à relever pour les organisateurs dans l’avenir. De plus, l’absence du Canada a été, selon lui, remarquée et suscite des questionnements sur les implications géopolitiques de cette situation. La parole est à notre correspondant sur place, Abderrazaq MIHAMOU, pour nous en dire davantage :

Construire une Afrique digitale unifiée

GITEX AFRICA est devenu un événement incontournable dans le domaine de la technologie en Afrique. Depuis sa création en 2014, cet événement a su attirer l’attention des acteurs clés du secteur et a contribué à renforcer la position du Maroc en tant que hub technologique.

Avec une croissance constante du nombre d’exposants et de pays participants au fil des ans, GITEX AFRICA s’est imposé comme un lieu de rencontre incontournable pour les professionnels du secteur, offrant des opportunités uniques de Networking, de partenariats et de développement commercial.

L’affluence au GITEX AFRICA 2024 a été remarquable, avec plus de 1500 exposants et la participation de plus de 130 pays, démontrant l’attrait international de l’événement. Les exposants ont présenté une grande diversité de solutions technologiques innovantes, couvrant un large éventail de secteurs d’activité. Cependant, certains exposants ont exprimé des préoccupations concernant l’organisation de l’événement, notamment des retards dans l’installation des stands et des problèmes de logistique.

Mais malgré ces défis, la qualité des échanges et des opportunités de réseautage a été significative, témoignant de l’importance de GITEX AFRICA en tant que plateforme majeure pour l’industrie technologique.

Problèmes d’organisation et difficultés rencontrés

L’organisation de GITEX AFRICA semble avoir rencontré cette année des problèmes, notamment en termes d’agencement des stands et de gestion des flux de visiteurs. Plusieurs exposants ont exprimé leur mécontentement concernant la communication avec les organisateurs, ce qui a entraîné des retards et des difficultés dans la mise en place de leurs stands. De plus, certains participants ont signalé des lacunes dans la logistique, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en équipements et en matériel nécessaire à leurs présentations. Ces problèmes auraient eu un impact négatif sur l’expérience des exposants et auraient soulevé des défis majeurs pour les organisateurs.

Absence du Canada et Implications Géopolitiques

La non-participation du Canada à GITEX AFRICA pourrait soulever des questions sur les implications géopolitiques de cette absence. En tant que pays développé avec une expertise technologique avancée, la présence du Canada aurait pu offrir des opportunités de coopération et de partenariat avec les pays africains participants.

De plus, cela soulève des interrogations sur la politique étrangère du Canada à l’égard de l’Afrique et sa vision des opportunités commerciales et d’investissement dans le continent.

Cette absence pourrait également être interprétée comme un signe de négligence de la part du Canada envers le potentiel du marché africain des technologies, ce qui pourrait avoir des répercussions politiques et économiques.

Il serait donc essentiel d’analyser en profondeur les raisons de cette absence et ses implications tant pour le Canada que pour les pays participants au GITEX AFRICA.

Analyse des tendances technologiques présentées

Plusieurs tendances technologiques ont été mises de l’avant lors de cette édition 2024 du GITEX AFRICA; notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle, de la cyber sécurité et des technologies de l’Internet des objets.

Les exposants ont présenté des solutions innovantes basées sur l’IA pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la prise de décision. De plus, la cyber sécurité a été au centre des préoccupations, avec des outils de protection avancés pour faire face aux cyber menaces croissantes.

Les avancées dans le domaine de l’Internet des objets ne furent pas du reste, avec des solutions connectées pour divers secteurs tels que la santé, l’agriculture et l’industrie. Ces tendances technologiques reflètent clairement l’orientation vers des solutions intelligentes et connectées pour répondre aux défis actuels et futurs.

Impact économique et opportunités d’Investissement

L’impact économique de GITEX AFRICA 2024 est indéniable, avec des retombées financières importantes pour le secteur des technologies en Afrique.

Les opportunités d’investissement sont nombreuses, grâce à la présence de grandes entreprises internationales et la mise en avant des startups.

De plus, cet événement a permis de mettre en lumière le potentiel du Maroc en tant que hub technologique en Afrique et de renforcer ses relations commerciales avec d’autres pays participants. Les investisseurs ont eu l’occasion de découvrir de nouvelles solutions technologiques et de développer des partenariats stratégiques; ce qui promet de stimuler l’économie locale et d’ouvrir de nouvelles perspectives de croissance.

Un petit arrière-goût amer…

L’absence notable du Canada soulève des implications géopolitiques importantes et souligne la nécessité de renforcer les relations internationales pour des événements de cette envergure. Les tendances technologiques présentées ont démontré un fort potentiel, mais il serait impératif d’améliorer l’infrastructure et l’organisation pour tirer pleinement parti de ces opportunités économiques. En ce sens, des recommandations claires devraient être élaborées, et ce, en vue d’améliorer l’expérience des participants, renforcer la présence internationale et favoriser les investissements dans le secteur des technologies en Afrique.

De Marrakech Abderrazaq Mihamou, pour Maghreb Canada Express, Vol. XXII, N°04, Pages 06-07, JUIN 2024