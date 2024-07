Canada : Mesures spéciales en faveur des citoyens canadiens et des résidents permanents ayant perdu des documents lors de la saison des feux de forêt de 2024

L’an dernier, le Canada a connu la pire saison de feux de forêt jamais enregistrée, qui a menacé la santé, la sécurité et la stabilité économique des Canadiens et de leurs collectivités. Le climat canadien se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Comme notre climat continue de changer, les épisodes de température extrêmement chaude deviendront plus fréquents et plus intenses en raison des changements climatiques. Ce phénomène augmentera la gravité des vagues de chaleur et contribuera à accroître les risques de sécheresse et de feux de forêt. Le gouvernement du Canada s’est engagé à soutenir les personnes touchées partout au pays et à aider les provinces et les territoires dans leurs interventions d’urgence.

L’honorable Marc Miller, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé, ce 22 juillet 2024, des mesures spéciales pour les personnes touchées par les feux de forêt. Les citoyens canadiens et les résidents permanents directement touchés par les feux de forêt peuvent obtenir gratuitement des documents de remplacement. Il s’agit notamment des cartes de résident permanent, des certificats de citoyenneté canadienne, des passeports canadiens et d’autres titres de voyage perdus, endommagés, détruits ou inaccessibles en raison des feux de forêt. De plus, les personnes au Canada qui sont touchées par les feux de forêt et qui ont un permis de travail lié à un employeur donné auront la possibilité d’obtenir un permis de travail ouvert.

« Nous demeurons inébranlables dans nos efforts pour soutenir les personnes touchées par de graves feux de forêt. Nos mesures simplifieront le processus de remplacement des documents perdus pour les citoyens canadiens, les résidents permanents et les résidents temporaires. Aux premiers intervenants et aux pompiers de tout le pays, ainsi qu’aux membres du personnel de services d’urgence étrangers qui entrent au Canada pour participer à l’intervention, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude pour votre bravoure et votre dévouement envers la protection de nos collectivités. » a déclaré le ministre en cette occasion

Ces mesures spéciales sont en vigueur jusqu’au 30 novembre 2024, ce qui donnera aux gens le temps dont ils ont besoin pour déterminer quels documents doivent être remplacés ou pour régler les problèmes de statut temporaire, pendant qu’ils s’occupent en priorité de leur famille, de leur domicile et de leur communauté.

Les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers temporaires et les autres visiteurs qui ont été directement touchés par les feux de forêt et dont le statut expirera d’ici le 30 novembre 2024 peuvent également rétablir ou prolonger leur statut au Canada ou remplacer un document de statut sans frais. Cela signifie que les travailleurs temporaires qui sont incapables de travailler parce que leur lieu de travail est fermé en raison des feux de forêt pourront prolonger leur statut. Par ailleurs, les étudiants étrangers peuvent prolonger leur permis d’études si leurs cours sont retardés ou annulés et terminer leurs études sans pénalité.

D’autres mesures ont été mises en place pour dispenser le personnel de services d’urgence étrangers qui entre au Canada afin d’aider à lutter contre les feux de forêt du paiement des frais de demande et des frais de biométrie. Cette mesure proactive constitue à la fois un geste de gratitude et un moyen de faciliter leur travail critique.

De plus amples renseignements sur les personnes admissibles, la façon de présenter une demande et les documents de remplacement visés par les mesures spéciales se trouvent sur le site Web d’IRCC.

Il est à souligner que :

Les personnes qui demandent une prolongation de leur statut de résident temporaire et le renouvellement de leur permis de travail continuent de bénéficier du statut conservé pendant le traitement de leur demande et demeurent autorisées à travailler conformément aux conditions de leur permis de travail initial ;

; Environ 5 600 membres du personnel de services d’urgence étrangers sont venus aider le Canada à lutter contre les feux de forêt en 2023.

Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (Cabinet du ministre)