Montréal : Le Salon ALL IN expose les avancées de L’IA. Les pays du Sud brillent par leur absence

L’intelligence artificielle (IA) a atteint un niveau de maturité où elle ne nécessite plus de valider ses capacités fondamentales. Son intégration dans divers secteurs, tels que la santé, la finance et les transports, témoigne de son efficacité et de sa fiabilité. Les résultats concrets, ainsi que les avancées technologiques rapides, ont fait de l’IA un outil incontournable. Il est désormais essentiel de se concentrer sur des questions éthiques, de réglementation et d’impact sociétal plutôt que sur des démonstrations de performance.

Le Salon ALL IN, du 11 au 12 septembre 2024, dédié à l’IA, a brillamment rempli ses objectifs en mettant la lumière sur les dernières innovations du secteur, répondant ainsi aux besoins quotidiens des utilisateurs. Les visiteurs ont pu apprécier des démonstrations ‘’grandeur nature’’ qui illustrent l’application concrète des technologies présentées. Ce cadre dynamique a également été enrichi par des conférences animées par des chercheurs de renom et des chefs d’entreprise qui sont de véritables pionniers dans leur domaine.

La diversité des entreprises présentes au salon est frappante, reflétant l’éventail des applications de l’IA dans différents secteurs. Des startups innovantes aux grandes entreprises établies, chacune a apporté sa contribution unique à l’événement, offrant une plateforme d’échanges et de collaboration. Les discussions ont été particulièrement enrichissantes, abordant des sujets allant de l’éthique de l’intelligence artificielle à son impact sur l’économie et sur le social.

Ce rassemblement a non seulement permis de faire un état des lieux des avancées technologiques, mais également de projeter un avenir où l’IA sera omniprésente dans notre quotidien. Les acteurs présents au Salon ALL IN ont montré que l’innovation ne connaît pas de limites et que l’échange d’idées est essentiel à la progression de ce domaine en constante évolution.

A part quelques profils venus du Sud, chercheurs ou collaborateurs dans des stands d’entreprises, l’absence des startups Africaines en général et Maghrébines en particulier, s’est faite remarquer et laisse poser une question en comparant le GITEX 2024 de Marrakech qui foisonnait d’entreprises avec des idées intéressantes et ALL IN 2024 de Montréal: pourquoi cette chaise vide alors que leurs idées peuvent trouver preneur et apporter l’eau au moulin ?.

L’invité d’honneur à ALL IN de Montréal pour cette 2ème édition était la France qui a présenté son expérience significative dans le domaine de l’intelligence artificielle, mettant en avant son écosystème dynamique et innovant. Les acteurs français, incluant startups, PME et grandes entreprises de renommées, ont partagé leurs succès et leurs projets innovants en cours, illustrant comment l’IA est intégrée dans divers secteurs tels que la santé, les transports, les services.

En parallèle des expositions plusieurs conférences avec des thématiques intéressantes étaient au programme avec des démonstrations soulignant les initiatives gouvernementales et les collaborations entre le secteur public et privé, qui visent à promouvoir la recherche et le développement en IA. L’accent a également été mis sur les enjeux éthiques et réglementaires, témoignant de l’engagement à développer une IA responsable et bénéfique pour la société. Cette présentation a permis de renforcer les liens entre les acteurs internationaux et d’ouvrir des perspectives de collaboration pour l’avenir.

ALL IN Montréal confirme l’impact économique majeur de l’IA qui incite à modifier profondément les modèles commerciaux existants dans divers secteurs d’activité. Grâce à ses capacités d’automatisation et d’apprentissage automatique, elle permet aussi de rationaliser les processus de travail et d’optimiser les ressources, ce qui se traduit par une augmentation de l’efficacité et de la productivité des entreprises. En outre, l’intelligence artificielle a également le potentiel de créer de nouveaux emplois dans des domaines émergents tels que l’apprentissage automatique et l’analyse des données. Ces nouveaux métiers requièrent des compétences techniques et analytiques pointues, offrant ainsi des possibilités aux travailleurs de se former et de se reconvertir dans des domaines prometteurs.

Cependant, l’adoption généralisée de l’intelligence artificielle soulève également des préoccupations sociales et éthiques. Parmi celles-ci, on retrouve la crainte de voir disparaître des emplois traditionnels, remplacés par des systèmes automatisés. Cette évolution rapide pourrait engendrer des bouleversements socio-économiques importants, nécessitant une réflexion approfondie sur la manière de garantir une transition harmonieuse pour les travailleurs affectés.

Un autre sujet de préoccupation est la protection des données personnelles dans un contexte d’utilisation accrue de l’IA. Les systèmes d’intelligence artificielle reposent sur l’exploitation de vastes quantités de données, ce qui soulève des questions sur la confidentialité et le contrôle des informations sensibles.

Il serait donc impératif de mettre en place des réglementations robustes pour protéger les individus et prévenir les abus potentiels à travers l’utilisation de ces données. De plus, l’IA peut également poser des défis en termes d’équité et d’inclusion. Il est essentiel de veiller à ce que l’accès aux avantages de l’IA ne soit pas limité à certaines communautés ou catégories de personnes. Des politiques publiques doivent être mises en place pour garantir une répartition équitable des opportunités et favoriser une intégration sociale et économique durable de cette technologie.

Le point névralgique de ce développement fulgurant, repose sur l’éthique et la responsabilité qui doivent jouer un rôle crucial et fondamental dans le développement et l’évolution Cette technologie. Il serait de ce fait impératif et primordial de mettre en place des normes éthiques robustes et solides afin de garantir que l’IA soit utilisée de manière responsable, bienveillante et respectueuse envers les êtres humains et la société dans son ensemble. Cela implique d’accorder une attention particulière et de prendre en considération les ramifications et les implications sociales, économiques et politiques de l’IA. Il est essentiel de s’assurer que les décisions prises en utilisant l’IA respectent les valeurs et les principes éthiques, et qu’elles n’engendrent pas de conséquences néfastes ou de discriminations injustes.

Il serait également crucial et nécessaire de veiller à ce que les données utilisées pour entraîner les systèmes d’IA soient obtenues et traitées de manière éthique et responsable. Cela signifie de garantir la transparence et la traçabilité dans la collecte, le stockage et l’utilisation de ces données, en évitant tout préjugé, partialité ou traitement inéquitable. En outre, pour prévenir les biais et les discriminations, il serait essentiel d’intégrer la transparence et la responsabilité dans les algorithmes et les processus de prise de décision de l’IA. Cela permettra d’assurer une compréhension claire et une plus grande confiance dans les résultats et les conclusions obtenus grâce à l’IA. Il serait donc indispensable de créer des cadres juridiques et éthiques solides, adaptés et flexibles, afin de réglementer et encadrer le développement et l’utilisation de l’IA. Ces cadres se doivent de garantir une utilisation équitable et équilibrée de l’IA, en veillant à ce que ses bénéfices soient répartis de manière juste et que ses conséquences négatives soient minimisées.

Du côté des défis éthiques, la question cruciale de la transparence totale des algorithmes et de la protection rigoureuse des données personnelles est au cœur des préoccupations,. Ces défis d’une importance capitale sont absolument nécessaires pour garantir un développement à la fois responsable et éthique de l’intelligence artificielle dans un futur proche et prometteur.

L’avenir de l’IA semble définitivement prometteur, mais il est important de noter que des défis clés doivent être relevés pour assurer son développement harmonieux et bénéfique pour tous. L’un de ces défis majeurs est la confidentialité des données.

Lors de la dernière journée de la rencontre ALL IN de Montréal le rendez-vous a été fixé pour la 3ème édition et les inscriptions sont déjà ouverts et nous souhaitons que les pays Africains, dont le Maroc, qui regorgent de compétence dans ce domaine soient de la partie et que les gouvernements mettront la main à la poche pour encourager ces entreprises innovantes à venir échanger les bonnes pratique avec leurs homologues de l’Amérique du Nord.

(Fait à Montréal , le 13-septembre 2024)

Par Abderrazaq Mihamou, pour Maghreb Canada Express, Vol. XXII, N°08, page 7, Édition Octobre 2024