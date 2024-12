Le Maroc, une “puissance commerciale” montante selon un magazine espagnol

By

Le Maroc est devenu une “puissance commerciale et portuaire” qui monte en puissance et un “pôle d’attraction” pour les opérateurs internationaux du transport de marchandises, écrit, ce jeudi 19/12/2024, le magazine économique espagnol “El Mercantil”.

“A la faveur de ses infrastructures portuaires en plein développement, plusieurs entreprises du secteur ont ouvert des bureaux au Maroc pour tirer parti des atouts du Maroc et capter les flux de cette plaque tournante mondiale stratégique du commerce et de la logistique”, souligne la publication dans un article sous le titre “L’émergence du Maroc comme puissance commerciale et portuaire attire les transitaires espagnols”.

Selon El Mercantil, le near-shoring et la géopolitique actuelle favorisent “de manière significative” le Maroc, un marché qui suscite l’intérêt de nombreux opérateurs logistiques internationaux, particulièrement espagnols.

L’importance stratégique du port Tanger Med aujourd’hui est bien établie et lui permet de s’imposer, sans conteste, comme le premier port d’Afrique et parmi les 20 plus grands ports à conteneurs du monde, a-t-il fait observer.

Pour cela, indique le magazine espagnol, “plus de 200 multinationales du secteur de l’automobile se sont déjà installées dans la zone franche de Tanger Med, sans compter les secteurs textile, aéronautique, ajoutant que plus de 1.300 entreprises y sont implantées.

Nador West Med, un complexe en cours de développement suivant les mêmes principes que Tanger Med, vise à compléter le grand port marocain dans la captation des flux de transbordement, relève la revue.

Et d’ajouter que ces activités ne se limitent pas à la production et à l’exportation, comme c’est le cas pour l’automobile et l’aérospatial, mais positionnent également le Maroc comme un hub pour les importations africaines, notamment dans le domaine de l’électronique.

