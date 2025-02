Vers un séisme géopolitique colossal

Par Said Charchira (Düsseldorf, le 24 Février 2025)

Il a suffi à Donald Trump moins d’un mois, au bureau ovale, pour faire exploser les narratifs des administrations américaines successives. En effet, au niveau interne, ses équipes sont en train de mener une véritable purge au sein de tout l’establishment américain, autrement dit au sein de l’État profond.

Une première aux USA.

Ces équipes sont en train de demander des comptes aux multiples départements de renseignements (CIA, FBI, Pentagone, Département d’État, etc.) sur le fondement de leurs renseignements et leurs rapports sur un certain nombres de sujets: la volonté de la Russie d’envahir la Pologne et les pays baltes, la faiblesse de l’armée russe qui serait en train de perdre la guerre en Ukraine, le vacillement de l’économie russe à qui il suffirait de quelques sanctions pour la voir s’effondrer, etc. En fait, c’est une véritable nouvelle ère qui s’annonce aux USA.

Conscient du mensonge et de la manipulation, Trump a nommé Mme Tulsi Gabbard en tant que coordinatrice des services de renseignement chargée de le briefer chaque matin sur la réalité de ce qui se passe aux USA et dans le monde. Dans la foulée, il a limogé le chef d’État-major de l’armée américaine. Quant au Pentagone, il vient d’annoncer la réduction de 5% de son personnel civil.

Sur le plan de politique extérieure, dans un sursaut lucide, le président Trump et son administration ont compris la réalité et l’évidence que le monde d’aujourd’hui est en train de basculer vers un monde multipolaire ainsi que vers des alliances nouvelles. Ils ont saisi aussi que sur le plan géopolitique, ils devraient changer de stratégie pour sortir du guêpier Ukrainien.

Un message dans le même sens a été adressé aux Européens présents à la conférence sur la sécurité européenne à Munich en Allemagne. En effet, dans son discours, le vice-président J.D Vance les a accusé carrément d’être en recule par rapport aux valeurs communes (Démocratie, liberté d’expression,…etc.). Quant au discours du secrétaire d’État à la défense, il a appelé indirectement les Européens à arrêter le double langage, le mensonge et l’hypocrisie. Malgré leur ton critique, ces deux discours portent un vent de fraîcheur et des idées positives.

Consolidation de la coopération Russo-américaine

Quant au sommet de Riyad, il a suffi de quatre heures et demie de discussions intensives pour que les deux délégations américaine et russe fassent bouger les lignes. En effet, selon plusieurs analystes avisés, même si les Européens ne sont pas encore près à voir la réalité en face, les USA prennent acte de ce qui se passe en Ukraine et dans le monde. Une prise de conscience, qui leur permet d´éviter un échec militaire et politique en Ukraine. Les négociations globales avec la Russie, vont leur permettre certainement d’obtenir quelques choses en échange. Car, la Russie qui sait être modeste dans son triomphe va probablement les aider à sauver la face et à éviter une humiliation.

D’ailleurs, Trump avait déclaré clairement avant ce sommet, qu’il voulait une coopération géopolitique avec la Russie. La création d’un mécanisme permanent Russo-américain de concertation, de maintien de la paix mondiale,… etc. va dans ce sens. En outre, les deux délégations ont mis en place une équipe Russo-américaine pour travailler sur la résolution du conflit Ukrainien. Il s’agit là d’un bouleversement positif de la politique étrangère américaine et d´un mouvement colossal de géopolitique qui s’est produit en quelques heures à Riyad.

Course aux armements

Trump a déclaré qu’il faut cesser cette course car on peut dépenser cet argent autrement, souligne-il. Selon beaucoup d’analystes, si Trump parle ainsi, c’est qu’il a pris conscience que la Russie a pris actuellement une longueur d’avance sur les USA et qu’elle a actuellement une supériorité technologique. Le développement des missiles supersoniques extrêmement puissants en est la preuve. D’ailleurs elle a montré récemment qu’elle est en train d’imposer une dissuasion de portée non nucléaire. Beaucoup d’experts militaires pensent que même si les USA sont en train de développer, à leur tour, leur armement, ils ne sont pas, en mesure actuellement, de rivaliser avec la Russie, et ce, malgré leurs énormes moyens.

Prenant acte de cette réalité, les déclarations claires des responsables américains, qu’il n’y aurait pas de troupes américaines en Ukraine, qu’en cas de mission de surveillance, il n’y aurait pas de force de l’OTAN, ni de garantie de l’article 5 (C’est à dire pas de protection) et qu’il n’est pas envisageable de faire entrer l’Ukraine dans l’OTAN, sont des changements de paradigmes d’une ampleur inédite.

Émergence de l’Arabie saoudite sur le nouvel échiquier mondial

Quant au choix de l’Arabie Saoudite comme lieu de cette rencontre, il signifie que le royaume Saoudien est devenu un pays important pour la mise en œuvre du plan global du renouveau de la politique étrangère américaine et qui va toucher, le Moyen-Orient, l’Europe, les relations avec la Chine,… etc. C’est également un choix pour servir à Trump dans sa volonté de reprendre les accords d’Abraham afin de normaliser les relations entre Israël et les pays arabes.

En ce qui concerne l’ancienne aide américaine à l’Ukraine, Trump a dit clairement, qu’il veut en récupérer le montant global. A ce sujet, on parle du contrôle des minerais rares Ukrainiens, les ports, les infrastructures en matière de pétrole et gaz,… etc. Le président Ukrainien annonce vouloir un accord (juste) avec Trump sur ce sujet. On parle aussi de la création d’un fond d’investissement commun américano-ukrainien et la prise des USA de 50% de toute la production et du commerce de l’Ukraine. Si le président Ukrainien déclare, qu’il est d’accord pour rembourser cette aide, il appelle à ce que ce fond commun soit une garantie de protection de son pays !

Parce que le business n’est jamais loin des guerres, les entreprises américaines, profitent de cette détente entre Russes et Américains, amorcée à Riyad pour se préparer déjà pour la reconstruction de l’Ukraine et le retour en Russie.

Enfin, j’espère qu’entre l’évènement colossal de géopolitique que nous vivons et l’arrivée d’un nouvel ordre, ne surgissent les monstres. (Gramsci)