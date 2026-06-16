Coupe du Monde de Football : l’art de gérer le rêve

Par Abderrafie Hamdi (Rabat, Maroc)

À chaque Coupe du monde, le football dépasse largement le cadre du sport. Il devient un espace où les nations projettent leurs ambitions, leurs espoirs et leur désir de reconnaissance. Pour les équipes africaines et arabes engagées dans les grandes compétitions internationales, l’enjeu ne se limite jamais à quatre-vingt-dix minutes de jeu; Il touche à l’image de tout un pays et parfois même à la fierté d’un continent.

Les progrès réalisés ces dernières années par plusieurs sélections et clubs africains ont profondément changé les perceptions. Les victoires historiques, les parcours remarqués et l’émergence de talents de haut niveau ont nourri des attentes nouvelles. Désormais, les supporters ne se contentent plus d’une participation honorable. Ils rêvent de performances majeures et de résultats capables de bousculer l’ordre établi du football mondial.

Ce rêve est légitime. Aucune réussite collective ne peut naître sans ambition. Aucun exploit sportif ne se construit sans confiance. Le problème n’est donc pas le rêve lui-même. Le véritable défi consiste à savoir le gérer.

Dans de nombreuses sociétés africaines ,le football est vécu avec une intensité particulière. Les émotions y occupent souvent une place centrale. Une victoire peut provoquer une joie débordante, tandis qu’une défaite peut susciter une déception tout aussi excessive. Cette dimension affective fait partie de la beauté du sport, mais elle peut également devenir un facteur de fragilité lorsqu’elle prend le dessus sur l’analyse et la mesure.

C’est pourquoi les médias, les consultants sportifs et les influenceurs ont une responsabilité importante. Leur rôle n’est pas de freiner l’enthousiasme populaire ni de réduire les ambitions. Il est plutôt d’accompagner cette énergie collective par un discours équilibré, capable de nourrir l’espoir sans transformer chaque rencontre en obligation de victoire.

Car le football reste un univers d’incertitudes. Les meilleures équipes peuvent perdre. Les favoris peuvent être éliminés. Un détail, une erreur ou un moment d’inspiration peuvent changer le destin d’un match. Oublier cette réalité conduit souvent à construire des attentes démesurées dont les conséquences se font sentir bien au-delà du terrain.

L’expérience montre que les excès émotionnels ne sont jamais sans effets. Ils augmentent la pression sur les joueurs, compliquent parfois leur environnement et peuvent influencer les comportements des supporters. À l’inverse, une confiance maîtrisée permet de soutenir son équipe avec passion tout en conservant le recul nécessaire face aux aléas de la compétition.

Les nations sportives les plus solides ne sont pas seulement celles qui gagnent. Ce sont aussi celles qui savent transformer la passion en énergie positive, l’espoir en motivation et le rêve en projet collectif.

Car les grandes victoires commencent toujours par un rêve. Mais les rêves les plus féconds sont ceux que l’on sait porter avec enthousiasme, confiance et raison.