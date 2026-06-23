Le Maroc sur le toit de l’agilité : Quand l’esprit du temple défie l’Écosse et émerveille le monde

Par Abderrazaq MIHAMOU pour MCE

Ils l’ont fait, et ils l’ont fait sans le moindre complexe. Face à une équipe d’Écosse réputée pour son impact physique et sa rigueur britannique, les Lions de l’Atlas ont livré une prestation magistrale. Plus qu’une simple victoire, c’est une démonstration de force et d’intelligence tactique qui propulse, d’ores et déjà, le Maroc aux portes du second tour.

L’ère du « Jeu Agile » : La révolution Ouahbi

Si Walid Regragui a légué les fondations d’un « temple » sacré , basé sur la résilience, la solidarité défensive et la grinta, le sélectionneur Ouahbi est en train d’y installer un logiciel ultra-moderne : *le jeu agile*.

Face aux Écossais, les Lions n’ont pas seulement défendu leur territoire ; ils ont dicté le tempo. Ce nouveau style se caractérise par des transitions fluides, une adaptabilité en temps réel et une liberté créative qui a totalement désorienté le bloc adverse. Ouahbi ne renie pas l’héritage de son prédécesseur, il le sublime. L’esprit de corps est toujours là, mais il est désormais au service d’une animation offensive chirurgicale et sans complexe. Le Maroc ne subit plus, il impose.

Le douzième homme : Ambassadeur d’une civilisation en marche

Mais le spectacle n’était pas uniquement sur la pelouse. Dans les tribunes, les supporters marocains ont une nouvelle fois prouvé qu’ils sont bien plus que des spectateurs : ils sont les ambassadeurs parallèles du Royaume.

Par leurs chants synchronisés, leur ferveur pacifique et leur présence incandescente, ils transmettent au monde l’image d’un Maroc moderne, uni et profondément ancré dans une *évolution civilisationnelle*. Cette trajectoire, qui allie performance sportive, infrastructures de classe mondiale et rayonnement culturel, ne laisse personne indifférent. Elle fascine, elle impressionne, et il faut bien l’avouer, elle fait parfois des jaloux.

Cap sur le second tour

Avec cette victoire référence, le Maroc valide sa mutation. Les Lions de l’Atlas ne sont plus les outsiders surpris d’une compétition ; ils avancent avec le statut de favoris pragmatiques et redoutables. Le message envoyé au reste du monde est clair : le temple est solide, le jeu est agile, et le peuple est prêt.

Plus que jamais, l’histoire footballistique est en marche. « Dima Maghreb ! »