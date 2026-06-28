Aide humanitaire canadienne pour la population de Gaza

La ministre des Affaires étrangères, l’honorable Anita Anand, a annoncé un financement supplémentaire de 100 millions de dollars pour appuyer les partenaires des Nations Unies, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que des ONG qui fournissent une aide internationale à la population palestinienne en Cisjordanie et à Gaza.

L’annonce, faite le 12 juin dernier, survient alors que la crise humanitaire à Gaza ne cesse de s’aggraver et que la situation en Cisjordanie se détériore, dans un contexte d’expansion des colonies israéliennes et de recrudescence des violences commises par des colons extrémistes.

Ce financement, qui porte désormais à plus de 500 millions de dollars la contribution totale du Canada aux efforts d’aide internationale en Palestine, permettra de fournir une aide médicale d’urgence, une aide alimentaire et nutritionnelle, un approvisionnement en eau, des services d’assainissement, des abris et des mesures de protection, tout en soutenant les initiatives en faveur de la paix et de la stabilisation.

Le Canada appelle Israël à autoriser de toute urgence l’acheminement sûr, rapide et sans entraves de l’aide humanitaire, à assurer la protection des civils, y compris le personnel humanitaire, et à respecter pleinement le droit international humanitaire.

Le financement annoncé aujourd’hui s’inscrit dans le contexte des efforts plus larges déployés par le Canada pour répondre aux crises qui secouent Gaza et la Cisjordanie. Il souligne également le soutien du Canada aux efforts de consolidation de la paix visant à créer les conditions nécessaires à une paix durable, en appui à une solution à deux États dans le cadre de laquelle les peuples israélien et palestinien peuvent vivre côte à côte dans la paix, la sécurité et la dignité. Cette semaine, le Canada a imposé des sanctions à des personnes et à des entités liées à la violence de colons extrémistes en Cisjordanie, et il s’est joint à l’Australie et au Royaume-Uni pour lancer le Fonds international pour la paix entre les Israéliens et les Palestiniens, afin d’appuyer les efforts de consolidation de la paix. Nous continuons d’appeler au désarmement du Hamas, à ce que toutes les parties respectent leurs obligations au titre du droit international, ainsi qu’à l’acheminement immédiat et sans entraves de l’aide humanitaire.

« La situation humanitaire en Palestine est catastrophique, les familles continuant de faire face à des épreuves inimaginables. Le Canada soutient depuis longtemps les personnes touchées par cette crise, et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec des partenaires de confiance pour veiller à ce que l’aide vitale parvienne aux familles qui en ont le plus besoin, aussi rapidement et efficacement que possible. » a tenu de souligner Randeep Sarai, secrétaire d’État au Développement international.

Faits en bref

* Les Nations Unies estiment que plus de 3 millions de personnes dans l’ensemble de la Palestine ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence, ce qui représente une part importante de la population.

* Le financement annoncé le 12 juin 2026 comprend :

· 86,3 millions de dollars destinés à soutenir la prestation d’une aide médicale d’urgence, d’une aide alimentaire et nutritionnelle, d’un approvisionnement en eau, de services d’assainissement, d’abris, de mesures de protection et d’autres formes d’aide vitale;

· 13,7 millions de dollars consacrés aux initiatives de paix et de stabilisation, qui permettront de mener des actions de déminage essentielles et contribueront à renforcer le secteur de la sécurité.

* Grâce au financement annoncé aujourd’hui, le Canada aura accordé plus de 500 millions de dollars en aide internationale pour répondre aux besoins humanitaires et de résilience des civils palestiniens depuis le début du conflit.

* Le financement humanitaire du Canada est en grande partie souple et non affecté à des projets précis. Il porte sur un large éventail de secteurs, en mettant l’accent sur la prestation de soins de santé d’urgence, d’une aide alimentaire et nutritionnelle, d’un approvisionnement en eau, de services d’assainissement, d’abris et de mesures de protection aux populations vulnérables.

Source : Affaires Mondiales Canada

Crédit-Photo : Journal des alternatives