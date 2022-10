Sport : L’Affaire Pogba

Paul Pogba

C’est incontestablement l’un des joueurs de l’équipe de France, le plus discret, humble et discipliné. Nul n’aurait imaginé qu’il serait impliqué un jour dans une histoire rocambolesque d’extorsion de fonds; à quelques mois du Mondial de football au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre) et qui pourrait avoir des conséquences sur les Bleus.

Né d’un père chrétien et d’une mère musulmane, Paul Pogba s’est converti tardivement à l’islam, encouragé par la foi de certains de ses proches. «J’avais beaucoup d’amis musulmans, on parlait beaucoup et je me posais des questions sur pleins de choses, puis j’ai commencé à faire mes propres recherches. J’ai prié une fois avec eux, j’ai senti quelque chose de différent, j’étais bien, puis j’ai juste continué…».

Désormais plus apaisé que jamais, le milieu de terrain de l’équipe de France a conclu : «C’est une religion qui m’a ouvert l’esprit et qui fait de moi peut-être une meilleure personne».

Un entourage nocif et un frère vindicatif

Paul Pogba dénonce des tentatives d’extorsions de fonds à laquelle participe, selon lui, son frère aîné Mathias âgé de 32 ans qui s’est lancé dans une carrière professionnelle, très sinueuse (13 clubs en 13 ans). Loin du succès de son cadet, il est sans club depuis son départ de la modeste équipe de Belfort, à l’été 2021 – où il n’a d’ailleurs pas laissé un souvenir impérissable, avec seulement douze matches au compteur.

Ces derniers mois, Mathias Pogba a aussi fait partie des chroniqueurs réguliers de l’émission de télévision « L’Équipe du soir », sur la chaîne L’Equipe. Jusqu’à présent, le clan Pogba paraissait extrêmement soudé, s’affichant très souvent ensemble sur les réseaux sociaux. Mathias, Florentin et leur mère, Yeo Moriba, assistent très régulièrement aux matches de l’équipe de France. Paul Pogba est également l’un des principaux donateurs de l’association de Mathias, « 48 H POUR », dont l’objet est de récolter des fonds pour favoriser l’accès des enfants guinéens à l’eau potable et à l’éducation.

L’origine de l’affaire

A la fin de l’été, Paul Pogba est blessé au genou. Son frère aîné Mathias publie une vidéo sur TikTok, dans laquelle il annonce des révélations « explosives » sur son cadet. Il assure que « le monde entier mérite de savoir certaines choses afin de décider en toute connaissance de cause si son frère mérite vraiment l’admiration, le respect, sa place dans l’équipe de France et s’il est une personne digne de confiance« . Il promet aussi, dans ce message énigmatique, de livrer des informations impliquant Kylian Mbappé, le joueur star du PSG et de l’équipe de France. Mais aussi des révélations sur l’agente de Paul Pogba, Rafaela Pimenta.

Après ces révélations, Paul Pogba, son agente et ses avocats réagissent en publiant un communiqué. Ils dénoncent des « tentatives d’extorsion en bande organisée » à l’encontre du joueur. « Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise« , précisent-ils et ajoutent que « les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois« . Le parquet de Paris a annoncé, le 2 septembre, l’ouverture d’une information judiciaire contre X, c’est-à-dire de confier l’enquête à des juges d’instruction.

Lors de sa seconde audition face aux enquêteurs, Paul Pogba raconte que sa mère a subi également des pressions. En juillet, des inconnus se seraient présentés à son domicile pour lui réclamer 13 millions d’euros, en affirmant qu’ils ont protégé son fils Paul pendant des années, « contre des personnes qui lui voulaient du mal« . Cet épisode a conduit l’agente de Paul Pogba à solliciter une protection pour la mère, auprès de l’officier de sécurité de l’équipe de France. Paul Pogba se dit également convaincu que son frère aîné Mathias agit sous la pression des racketteurs.

Devant un tel retentissement, l’avocat de Mathias Pogba a calmé le 9 septembre. « Compte tenu de l’évolution de l’affaire et de son retentissement médiatique, Mathias Pogba tient à indiquer avec force qu’il est totalement étranger à toute manœuvre d’extorsion à l’égard de son frère Paul.

A quelques mois de la coupe du monde au Qatar, Paul Pogba n’a pas besoin de tout ça.

Espérons que cette affaire n’impacte pas son jeu, car c’est l’un des plus brillants joueur de foot du moment.

Par Mustapha Bouhaddar pour Maghreb Canada Express , Vol. XX, N°10,Page 04, Édition spéciale Septembre/Octobre 2022.