Chine-Afrique: Une relation dynamique

Par Isidoros Karderinis (*)

Depuis le début du 21e siècle, la Chine a réussi à se hisser à la deuxième place dans l’économie mondiale, après les États-Unis. Elle revendique ainsi une influence diplomatique et économique mondiale, rivalisant avec les autres grandes puissances en matière de commerce et d’investissement, notamment en Afrique.

L’Afrique, en revanche, est une vaste zone géographique de la planète, c’est le troisième continent le plus grand du monde en termes de superficie et le deuxième en termes de population (estimée à environ 1,5 milliard d’habitants en 2024). Elle a une superficie d’environ 30,2 millions de kilomètres carrés avec les îles environnantes et occupe 6 % de la surface totale de la Terre et 20,4 % de la superficie totale des terres émergées.

Elle est également riche en ressources naturelles (pétrole, gaz naturel, uranium, lithium, cobalt, diamants, or, cuivre, etc.) et présente donc un grand intérêt économique. La République démocratique du Congo, par exemple, représente environ 70 % de la production mondiale de cobalt.

Les relations de la Chine avec les pays africains ne sont pas nouvelles. Elles remontent aux années 1950, et plus précisément à 1955, lorsque la Conférence de Bandung eut lieu, au cours de laquelle les 29 pays africains et asiatiques participants adoptèrent les “Cinq principes pour une coexistence pacifique », auxquels la Chine avait initialement souscrit en 1954 avec l’Inde. Ces principes sont le respect mutuel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, la non-agression mutuelle, la non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures de chacun, l’égalité et les avantages mutuels et la coexistence pacifique.

A cette époque, la Chine signait des accords commerciaux avec des Etats africains, comme l’Algérie ou le Soudan. Fin 1963, Chu Enlai, alors Premier ministre chinois et numéro deux après Mao Zedong, effectua un voyage dans dix Etats africains en deux mois. Depuis, la présence chinoise en Afrique n’a cessé de s’intensifier.

Les intérêts de la Chine sur le continent africain sont centrés sur l’économie, la politique, la sécurité et la culture. L’Afrique est importante pour la Chine principalement parce qu’elle lui fournit d’importantes ressources pour soutenir sa base industrielle en pleine croissance, ainsi que pour assurer sa sécurité énergétique. En même temps, la Chine considère l’Afrique comme une destination importante pour ses produits manufacturés à bas prix.

L’Afrique joue également un rôle important au sein des organisations multilatérales internationales et notamment dans celles où chaque pays-membre dispose d’une voix. La Chine tente ainsi d’attirer les gouvernements africains afin de recueillir le soutien de ses politiques sur la scène internationale.

Depuis 2002, en effet, le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) est pleinement opérationnel, dont les membres sont 53 pays africains (c’est-à-dire tous pleinement reconnus à l’exception du Royaume d’Eswatini qui entretient des relations diplomatiques avec Taiwan), et qui fonctionne à trois niveaux, le niveau ministériel étant le plus élevé. Il se tient également tous les trois ans, en alternance entre un pays africain et la Chine. La dernière conférence du FOCAC s’est tenue à Pékin du 4 au 6 septembre 2024.

Lors de cette 9e Conférence, le président chinois Xi Jinping s’est engagé à fournir à l’Afrique 360 ??milliards de yuans (50,7 milliards de dollars) d’aide financière au cours des trois prochaines années, tout en promettant que son gouvernement contribuerait à créer au moins 1 million d’emplois sur le continent.

Le FOCAC, créé en 2000, est le principal mécanisme de coordination multilatérale entre les pays africains et la Chine, et repose sur les déclarations sur les principes de coexistence pacifique. Il est le principal canal par lequel la Chine fournit des ressources aux pays africains. Par le biais du FOCAC, la Chine fournit des aides sous forme d’annulation de la dette (en 2003, elle a annulé 750 millions de dollars américains pour un total de 31 pays africains) sous forme de dons, de prêts à taux réduit et de prêts sans intérêt.

Pékin est donc le premier créancier et l’un des principaux financeurs de nombreux projets d’infrastructures. Les fonds chinois ont servi à la construction d’autoroutes, de voies ferrées -récemment les réseaux ferroviaires Addis-Abeba-Djibouti et Mombasa-Nairobi au Kenya ont été livrées aux gouvernements locaux -, de ports et de centrales électriques sur tout le continent (au Nigeria, au Ghana et au Gabon, par exemple).

En effet, plus de 3 000 entreprises chinoises sont présentes dans les villes africaines, dont plus de 70 % sont des entreprises privées, constituant le pilier des investissements chinois en Afrique.

De 2017 à 2022, les investissements directs étrangers (IDE) de la Chine en Afrique ont atteint 74 milliards de yuans (10,14 milliards de dollars), ce qui représente 18 % des investissements directs étrangers mondiaux en Afrique et au même niveau que l’Europe et les États-Unis.

Pékin est le premier partenaire commercial du continent africain. Selon le Fonds monétaire international (FMI), près d’un quart des exportations africaines sont destinées à la Chine, principalement des minéraux et des métaux, et environ 16 % des importations proviennent de ce pays. Les échanges commerciaux de la Chine avec les pays africains ont atteint un pic en 2023, à 282 milliards de dollars.

Parallèlement, comme le rapporte le Global Times, des touristes chinois ont visité plusieurs destinations africaines en 2024, notamment le Kenya, la Tanzanie et le Maroc. En fait, selon cette publication, le Kenya a annoncé 1,1 milliard de dollars de revenus provenant d’activités touristiques similaires au cours du seul premier semestre de 2024.

La Chine est en outre en concurrence féroce et ouverte avec l’Occident, en premier lieu avec les États-Unis, en Afrique, les deux superpuissances tentant d’accroître leur influence politique sur le continent et leur accès à ses ressources naturelles.

La campagne de pénétration de la Chine en Afrique prend un poids supplémentaire pour le régime chinois, qui revendique le leadership dans ce qu’on appelle le ‘Sud global’, qui a pris une telle ampleur qu’elle indique implicitement la réorganisation du pouvoir mondial entre un monde ancien et un monde émergent.

En conclusion, je voudrais souligner que le principe déclaré de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États ne doit en aucun cas être contourné par la Chine. L’avenir de l’Afrique, qui a été brutalement torturée par le colonialisme européen – la plus exploitée en termes de ses ressources naturelles et de sa population – doit être déterminé par les Africains, et non dicté par des puissances étrangères qui pourraient chercher à exploiter leurs ressources et leurs points problématiques à leur propre avantage.

Note :

(*) Isidoros Karderinis est né à Athènes en 1967. Il est journaliste-correspondant, accrédité auprès du ministère grec des Affaires étrangères, ainsi qu’économiste, romancier et poète. Ses articles et correspondances ont été publiés dans des journaux, des magazines et des sites Internet dans de nombreux pays du monde. Facebook: Karderinis Isidoros