La communauté musulmane de Sherbrooke de retour au Centre des Foires pour Aïd El Adha

L’annonce en a été faite par le Centre culturel islamique de Sherbrooke (CCIS) , sur sa page facebook, le 2 juin 2025, invitant la communauté musulmane à la célébration de Aid El Adha le 6 et 7 juin 2025 , au Centre des Foires de Sherbrooke sis au 1600, boulevard du Plateau Saint-Joseph.

La célébration de cette fête, commémorant le sacrifice d’Abraham débute ce 6 juin 2025, au lieu ci-dessus mentionné, à 6h00 par Attakbir suivi par la prière de l’Aid proprement dite à 7h00.

La célébration se poursuit pour les enfants, le lendemain au même endroit à partir de 12h00, et jusqu’à 19h00. Au programme : Jeux gonflables, compétitions, anasheed (chants), maquillage facial…

Le mérite revient au Conseil municipal de la ville

Rappelons que la ville de Sherbrooke avait donné suite aux doléances de ses citoyens musulmans allés, le 6 mai dernier, faire part au Conseil municipal de leur surprise de voir celui-ci leur interdire la location du Centre des Foires de Sherbrooke pour y célébrer les deux fêtes musulmanes annuelles; à savoir Eid El Fitr, commémorant la fin du Ramadan et Eid El Adha, commémorant le Sacrifice d’Abraham.

Rappelons aussi que le Conseil municipal sherbrookois, pour se conformer, semble-t-il, à la neutralité religieuse, avait adopté, fin avril dernier, l’interdiction de louer certains espaces municipaux pour y organiser des activités religieuses, et ce, par un vote serré de 8 voix contre 6.

Le 20 mai 2025, ce Conseil sursoit à cette interdiction, laisse de côté la neutralité religieuse, et adopte des changements à sa politique encadrant la location de locaux municipaux afin de permettre la tenue d’activités religieuses dans ce qui est communément désigné par plateaux intérieurs municipaux, soient les diverses salles de conférence, le centre des foires, des gymnases ou des patinoires en période estivale.

Ce ‘’revirement’’ politique fut plutôt très bien accueilli par l’ensemble des élu(e)s à l’exception peut-être de Mme Hélène Dauphinais qui a maintenu sa dissidence en s’appuyant sur la décision précédente du conseil et en attirant l’attention sur le fait qu’il est ‘’toujours plus facile d’ouvrir des portes que de les fermer par la suite’’.

Commentant ce revirement dans la politique municipale sherbrookoise, la mairesse Mme Évelyne Beaudin a déclaré que les élus étaient inconfortables avec « l’existence de l’exception » du palais des sports et cherchaient à être équitables avec tout le monde, peu importe la croyance.

De son côté la présidente du conseil municipal, Mme Laure Letarte Lavoie, déclare avoir trouvé les interventions des membres de la communauté musulmane, devant le Conseil municipal, le 6 mai dernier, très touchantes et se dit très contente que Sherbrooke reste fidèle à sa tradition d’ouverture et d’inclusion.

Mme Fernanda Luz, abonde dans le même sens et a tenu d’attirer l’attention sur l’enracinement de certaines traditions religieuses dans la culture de certaines communautés pas nécessairement musulmanes; comme la communauté brésilienne par exemple; sa communauté d’origine.

Mais qu’en est-il de la communauté musulmane? les gens auxquels nous avions parlé à la mosquée le vendredi 23 mai dernier peinent à cacher leur joie d’autant plus que le grand rassemblement de Eid El Adha est dans à peine deux semaines. Ils retrouvent dans cette décision du Conseil municipal, la ‘’Sherbrooke d’antan’’; celle qui les avait accueillis à bras ouverts lors de leur arrivée; leur Sherbrooke tout court !

La vigilance est de mise

Une vidéo que nous avions diffusé sur youtube concernant les interventions faites par des membres de la communauté musulmane de Sherbrooke devant le conseil municipal, le 6 mai dernier, avait reçu plusieurs commentaires plutôt islamophobes , assimilant l’islam au cancer et insinuant que ce qui s’est passé avec les musulmans en Europe se passera, dans l’avenir ici au Canada; Ce qui nous avait poussé ç publier une mise au point dans notre site WEB dont voici un extrait :

La seconde moitié du vingtième siècle connut l’émancipation des peuples anciennement colonisés par les impérialismes européens; ces mêmes impérialismes qui firent semblant de quitter par la grande porte mais qui firent demi-tour à travers les fenêtres d’intrigues et de manipulations de leurs vassaux sur place qui leur permirent de garder prise sur les ressources de leurs anciennes colonies.

Les conflits armés se multiplièrent entre factions rivales, et ironie de l’histoire, souvent financées, entraînées et armées par le même manipulateur. Ce fut le cas surtout en Afrique et aussi au Moyen-Orient.

Est venu ensuite l’effondrement de l’Ex URSS, puis le démembrement de l’ex Yougoslavie, puis la guerre d’Afghanistan ainsi que la guerre de Bachar El Assad contre son propre peuple …

Quel Rapport avec le Canada en général et la ville québécoise de Sherbrooke en particulier ?

Le Canada n’a jamais colonisé personne et, cerise sur le gâteau, c’est ‘’l’Amérique en Français’’ qui fit de lui la destination de prédilection de tous ceux et celles fuyant les conflits artificiels cités plus haut et rêvant d’un avenir meilleur pour leur progéniture dans un Monde qui promeut l’amour et qui honnit la guerre.

Et c’est ainsi que Sherbrooke, grâce à son université, attira bon nombre d’étudiants, surtout francophones, dont plusieurs sont restés après la fin de leurs études et dont ceux qui sont retournés d’où ils sont venus ont fait une très belle promotion à ce havre de paix qui est Sherbrooke; où règne une grande harmonie entre communautés de différentes origines et de différentes ethnies.

Et c’est ainsi que la communauté musulmane de Sherbrooke est passée de quelques dizaines d’individus, aux années 1970, à environ 9000 individus présentement… parmi eux des docteurs, des professeurs, des entrepreneurs et de professionnels dans différents secteurs.

Tout semble être pour le mieux dans le meilleurs des mondes… jusqu’aux maudits évènements du 11 septembre et aussi à cette vague de haine du musulman ayant pris naissance (surtout) en France , qui atteignit on ne sait par quel subterfuge le Québec et qui commence à porter préjudice à ces musulmans ayant fuit la haine pour élever dignement leurs enfants ici, en Amérique du Nord. (…)

Par Abderrahman El Fouladi pour Maghreb Canada Express, Vol. XXIII, N°03, page 3, Édition MAI_JUIN 2025