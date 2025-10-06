L’Égypte en première ligne dans la crise de Gaza

Par Abdelsattar Barakat (Correspondant à Athènes pour le journal « Al-Ahram », ainsi que pour la chaîne « Al-Qahera News », la chaîne d’information nationale d’Égypte)

Dès le début de la guerre israélienne à Gaza, l’Égypte a joué un rôle actif en faveur du peuple palestinien, alliant volonté politique, influence diplomatique et action humanitaire. Le pays du Nil a fermement soutenu les Palestiniens, assurant à la fois la protection de leurs droits et l’aide aux personnes touchées par la guerre.

Sur le plan politique, Le Caire a déclaré à plusieurs reprises que l’expulsion violente ou délibérée des Palestiniens constituait une « ligne rouge ». À travers des sommets internationaux, des recours juridiques et des contacts diplomatiques réguliers, l’Égypte envoie un message clair : la stabilité de la région passe par une solution à deux États et le renforcement de l’Autorité palestinienne.

Dans le cadre des négociations de cessez-le-feu, Le Caire a conclu des accords provisoires sur les échanges de prisonniers et a renforcé l’aide humanitaire, malgré des actions militaires contraires aux accords. Les efforts égyptiens se poursuivent, visant à créer des couloirs sûrs pour l’acheminement de l’aide et à relancer les négociations de paix.

Parallèlement, l’action humanitaire de l’Égypte apporte une solution concrète aux besoins des personnes déplacées. Environ 80 % de l’aide destinée à Gaza transite par l’aéroport d’Al-Arish, tandis que de nouvelles infrastructures et des camps temporaires à Rafah, Deir al-Balk et Hanyouns offrent abri et soutien aux personnes touchées. Les conférences humanitaires organisées au Caire posent les bases de la reconstruction et du retour à la normale dans la région.

Le soutien constant et multidimensionnel de l’Égypte apporte non seulement un soulagement aux Palestiniens, mais positionne également le pays comme un allié indéfectible dans une région pleine de défis, envoyant le message que la paix et l’aide humanitaire peuvent coexister malgré l’adversité.