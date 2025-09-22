Maghreb Canada Express

Société / Littérature : Les enchaînés

ByAEF

Sep 19, 2025

Cette chanson est symbolique et elle cache des significations politiques et sociales plus profondes. Les paroles ont été écrites par le journaliste et poète Isidoros Karderinis et mises en musique par le compositeur Pavlos Zissakos, immigré grec en Allemagne depuis sa jeunesse et interprété par Suno.

Elle s’inspire de la Grèce, qui, selon l’auteur, est asservi aux élites économiques étrangères dominantes de la planète. Dès 2010, le gouvernement de l’époque signait un mémorandum cédant la souveraineté de l’État grec à ces puissances étrangères et le pays fut asservi aux créanciers. Cet asservissement ne concerne pas seulement la Grèce, mais aussi de nombreux autres pays à travers le monde. L’Afrique en particulier a connu le colonialisme et l’exploitation impitoyable de ses ressources naturelles, qui perdure encore aujourd’hui.

Le navire représente chaque pays fatigué, en détresse et désespéré par l’exploitation dont il est victime de la part des étrangers, qui ressemblent à des pirates, qui utilisent les politiciens nationaux pour atteindre leurs objectifs. La chanson appelle donc les peuples à briser les lourdes chaînes d’acier qui leur ont été imposées, à chasser les sauterelles étrangères, c’est-à-dire les puissances économiques qui exploitent leurs terres, à punir ceux qui agissent contre leur patrie et leur peuple, et ainsi à assurer un avenir ensoleillé et radieux avec une amélioration significative des conditions sociales et économiques de leurs pays, un avenir avec un meilleur niveau de vie.

Paroles de la chanson :

Les enchaînés

Nous sommes enchaînés sur un bateau fatigué

La mer est en colère et rugit comme un lion affamé

Et devant nous, des promontoires escarpés.

Le ciel est sombre et la pluie tombe rapidement

Le vent est froid et souffle des paroles fatales

Le phare est éteint et le temps passe dramatiquement.

Nous sommes enchaînés sur un bateau en difficulté

Par des mains étrangères meurtrières et sales

Les nuages sont épais et le drapeau est déchiré.

Le soleil est parti et les étoiles sont blessées

À cause d’un coup de couteau la lune est ensanglantée

?t les rêves que nous avions sont maintenant perdus.

Nous sommes enchaînés sur un bateau désespéré

Et la météo est constamment mauvaise et renfrogné

Partout il y a un soupir et nos cœurs sont tourmentés.

Alors brisons les lourdes chaînes en acier

Chassons pour toujours les sauterelles étrangères

Punissons les traîtres de manière exemplaire

Pour que les rayons dorés du soleil se fassent semer.

