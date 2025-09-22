Cette chanson est symbolique et elle cache des significations politiques et sociales plus profondes. Les paroles ont été écrites par le journaliste et poète Isidoros Karderinis et mises en musique par le compositeur Pavlos Zissakos, immigré grec en Allemagne depuis sa jeunesse et interprété par Suno.

Elle s’inspire de la Grèce, qui, selon l’auteur, est asservi aux élites économiques étrangères dominantes de la planète. Dès 2010, le gouvernement de l’époque signait un mémorandum cédant la souveraineté de l’État grec à ces puissances étrangères et le pays fut asservi aux créanciers. Cet asservissement ne concerne pas seulement la Grèce, mais aussi de nombreux autres pays à travers le monde. L’Afrique en particulier a connu le colonialisme et l’exploitation impitoyable de ses ressources naturelles, qui perdure encore aujourd’hui.

Le navire représente chaque pays fatigué, en détresse et désespéré par l’exploitation dont il est victime de la part des étrangers, qui ressemblent à des pirates, qui utilisent les politiciens nationaux pour atteindre leurs objectifs. La chanson appelle donc les peuples à briser les lourdes chaînes d’acier qui leur ont été imposées, à chasser les sauterelles étrangères, c’est-à-dire les puissances économiques qui exploitent leurs terres, à punir ceux qui agissent contre leur patrie et leur peuple, et ainsi à assurer un avenir ensoleillé et radieux avec une amélioration significative des conditions sociales et économiques de leurs pays, un avenir avec un meilleur niveau de vie.

Paroles de la chanson :

Les enchaînés

Nous sommes enchaînés sur un bateau fatigué

La mer est en colère et rugit comme un lion affamé Et devant nous, des promontoires escarpés. Le ciel est sombre et la pluie tombe rapidement Le vent est froid et souffle des paroles fatales Le phare est éteint et le temps passe dramatiquement. Nous sommes enchaînés sur un bateau en difficulté Par des mains étrangères meurtrières et sales Les nuages sont épais et le drapeau est déchiré. Le soleil est parti et les étoiles sont blessées À cause d’un coup de couteau la lune est ensanglantée ?t les rêves que nous avions sont maintenant perdus. Nous sommes enchaînés sur un bateau désespéré Et la météo est constamment mauvaise et renfrogné Partout il y a un soupir et nos cœurs sont tourmentés. Alors brisons les lourdes chaînes en acier Chassons pour toujours les sauterelles étrangères Punissons les traîtres de manière exemplaire Pour que les rayons dorés du soleil se fassent semer.